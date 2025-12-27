Trung Nam phản hồi kết luận thanh tra dự án Golden Hills City Đà Nẵng

Ngày 27-12, đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Tập đoàn Trung Nam) đã thông tin về quan điểm của doanh nghiệp liên quan kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City (phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), do Trung Nam làm chủ đầu tư.



Theo Trung Nam, kết luận thanh tra yêu cầu UBND TP Đà Nẵng thu hồi khoảng 45,91 ha đất nằm ngoài ranh giới dự án đã giao cho chủ đầu tư. Doanh nghiệp cho biết từ trước đến nay không đưa diện tích đất này vào bất kỳ nội dung nào khi giới thiệu dự án ra thị trường. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng phần đất này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của thành phố.

Đại diện Trung Nam cũng thông tin doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định. Trung Nam kỳ vọng kết luận thanh tra sẽ là bước quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, qua đó đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City

Theo doanh nghiệp, các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ là những chỉ đạo tích cực, kịp thời nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại tại dự án Golden Hills City. Đây được xem là tiền đề để sớm hoàn thiện pháp lý dự án theo tinh thần Quyết định 751 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, tránh lãng phí đất đai.

Trước đó, ngày 26-12, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City. Kết luận chỉ rõ UBND TP Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định về khu đô thị mới. Việc lựa chọn Công ty Trung Nam bị đánh giá là thiếu minh bạch do không xem xét, so sánh năng lực giữa các nhà đầu tư quan tâm.

Thanh tra cũng nêu rõ tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư báo cáo nguồn vốn chỉ 866,42 tỉ đồng, không bảo đảm mức vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định. Đồng thời, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, TP Đà Nẵng không lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan.

Quy hoạch chi tiết dự án phải điều chỉnh tới 16 lần do phê duyệt ban đầu không căn cứ trên quy hoạch chung khu vực, thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất. Ngoài ra, khoảng 45,91 ha đất đã được bàn giao ngoài ranh giới dự án; diện tích ghi tại giấy chứng nhận đầu tư và diện tích giao đất tại các quyết định sau đó chênh lệch hơn 39 ha nhưng không được các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, xử lý kịp thời.

Nhiều hạng mục bên trong dự án xây dựng dang dở

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh sai phạm trong quản lý 129,22 ha đất trồng lúa. UBND TP Đà Nẵng đã không thực hiện đầy đủ các thủ tục quản lý, sử dụng đất lúa theo quy định, dẫn đến chưa xác định chính xác nghĩa vụ tài chính đối với diện tích này, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Từ các sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi khoảng 45,91 ha đất nằm ngoài ranh giới dự án đã giao cho chủ đầu tư; rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp đối với 129,22 ha đất lúa để thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Đối với chủ đầu tư, Công ty Trung Nam phải nghiêm túc khắc phục các tồn tại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn trả diện tích đất sử dụng ngoài ranh giới.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City nằm ở phía tây bắc TP Đà Nẵng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết lần đầu năm 2008 với tên gọi Khu đô thị Thủy Tú, tổng diện tích hơn 342 ha. Năm 2010, dự án được đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú và giao cho Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư. Đến năm 2013, dự án tiếp tục điều chỉnh diện tích và đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư cùng một số hồ sơ pháp lý liên quan. UBND TP Đà Nẵng đang rà soát mốc giới, ranh giới đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án.