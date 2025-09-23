HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) -Dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư, hướng tới hình thành cảng container hiện đại, trung chuyển quốc tế.

Ngày 23-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân với quy mô khoảng 172 ha, gồm 146 ha đất và gần 26 ha vùng nước trước bến.

Công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm (tương đương 74 triệu tấn/năm). Riêng giai đoạn đến năm 2030, sản lượng khai thác dự kiến đạt 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Dự án cảng Liên Chiểu đang được triển khai xây dựng tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng

Theo quy hoạch, cảng Liên Chiểu sẽ có 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, tiếp nhận tàu đến 18.000 TEUs; thêm một bến sà lan tiếp nhận tàu 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng, giảm tải đường bộ và chi phí logistics.

Hậu phương cảng được đầu tư đồng bộ gồm hệ thống kho, bãi chứa container, bãi kiểm hóa, khu đóng rút, xưởng sửa chữa, văn phòng điều hành và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, dự án bố trí khu bãi tập kết hàng hóa kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt quốc gia, tạo thuận lợi cho vận tải đa phương thức.

Tổng vốn đầu tư hơn 45.268 tỉ đồng (tương đương 1,76 tỉ USD). Trong đó, vốn góp là 9.053 tỉ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Dự án dự kiến khởi động từ quý IV-2025 và hoàn thành vào quý I-2036. Giai đoạn 1 (2025 – 2028) sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng cùng hệ thống hậu phương và công trình phụ trợ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án ở các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu dự án là hình thành cảng container hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần: Hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung, vốn đầu tư hơn 3.400 đồng từ ngân sách trung ương và thành phố, đã khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025; Hợp phần B kêu gọi vốn tư nhân để đầu tư toàn bộ hệ thống bến còn lại.

Tin liên quan

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

(NLĐO) – San lấp mặt bằng làm nhà máy gây thiệt hại ruộng lúa của người dân ở Đà Nẵng mà chưa đền bù, nay chủ đầu tư làm ăn thua lỗ đã "bỏ chạy".

Đà Nẵng cho phép lập doanh nghiệp nhanh gọn, không cần hồ sơ giấy

(NLĐO) - Đà Nẵng chính thức áp dụng hình thức đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 100% nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch.

Thêm khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt gần trăm triệu đồng

(NLĐO) – Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện loạt khách sạn ven biển Đà Nẵng vi phạm các quy định pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng cảng Liên Chiểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo