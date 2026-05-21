Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Với hơn 200 gian hàng, chuỗi concert, lễ hội bia và tour trải nghiệm, "Đà Nẵng Food Tour 2026" được kỳ vọng trở thành cú hích mới cho du lịch thành phố

Tối 21-5, tại Công viên Biển Đông, lễ hội “Đà Nẵng Food Tour 2026” chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá du lịch – ẩm thực quy mô lớn kéo dài đến ngày 24-5.

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển - Ảnh 1.

Hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương và quốc tế sẽ bày bán tại khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng)

Diễn ra tại Công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ nhằm tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Theo ban tổ chức, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” diễn ra từ ngày 20 đến 24-5 tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng địa phương và quốc tế.

Nhiều món ăn đặc trưng như mì Quảng, bánh xèo, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo cùng hải sản miền Trung và ẩm thực quốc tế được giới thiệu đến du khách.

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển - Ảnh 2.

Chương trình "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" thết đãi người dân, du khách hàng trăm món ngon từ ngày 20 đến 24-5

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi mong muốn ẩm thực sẽ trở thành một "đại sứ văn hóa" mới của du lịch thành phố

Bên cạnh hoạt động thưởng thức món ăn, lễ hội còn tổ chức khu trải nghiệm chế biến ẩm thực, nghề truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động tương tác văn hóa dành cho du khách.

Không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng” cũng được đầu tư với các đại cảnh lấy cảm hứng từ đời sống miền Trung như thuyền thúng, bếp Quảng, gánh hàng rong, phố biển… kết hợp công nghệ ánh sáng để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, chụp ảnh của giới trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định thông qua "Đà Nẵng Food Tour 2026", thành phố muốn đưa ẩm thực thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, một "đại sứ văn hóa" mới trong hành trình hội nhập và phát triển.

"Lễ hội năm nay cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu của khu vực châu Á" - bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn

Trong khuôn khổ chương trình, tối 23-5 sẽ diễn ra “Beer Fest Night” với hơn 5.000 combo Food & Beer phục vụ du khách.

Trong khi đó, đại nhạc hội “ShopeeFood Concert” tối 24-5 quy tụ nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Karik, Orange, DJ Mie… hứa hẹn trở thành điểm nhấn giải trí của mùa lễ hội.

Ngoài trung tâm Đà Nẵng, chuỗi sự kiện còn mở rộng ra nhiều địa phương với “Ngày hội ẩm thực Vị Biển” tại quảng trường biển Tam Thanh và “Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông” tại chợ Cẩm Châu.

Chuỗi “Danang Food Tours 2026” kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12-2026 sẽ kết nối Đà Nẵng với Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc nhằm mở rộng hành trình khám phá văn hóa – ẩm thực xứ Quảng.


Tin liên quan

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa công bố danh mục nhiều dự án du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô lớn nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế địa phương

Đà Nẵng mở tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ

(NLĐO) - Tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ được định hướng sau chuyến tham quan của tỉ phú Bill Gates vào tháng 3-2024

Đà Nẵng mở "đại tiệc" ẩm thực xứ Quảng bên bờ biển

(NLĐO) - Từ ngày 20 đến 24-5, TP Đà Nẵng tổ chức lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa ẩm thực xứ Quảng

khai mạc lễ hội đại nhạc hội du lịch Đà Nẵng quảng bá du lịch mùa lễ hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo