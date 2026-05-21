Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bãi biển

Tối 21-5, tại Công viên Biển Đông, lễ hội “Đà Nẵng Food Tour 2026” chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá du lịch – ẩm thực quy mô lớn kéo dài đến ngày 24-5.

Hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương và quốc tế sẽ bày bán tại khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng)

Diễn ra tại Công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ nhằm tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Theo ban tổ chức, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” diễn ra từ ngày 20 đến 24-5 tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng địa phương và quốc tế.

Nhiều món ăn đặc trưng như mì Quảng, bánh xèo, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo cùng hải sản miền Trung và ẩm thực quốc tế được giới thiệu đến du khách.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức món ăn, lễ hội còn tổ chức khu trải nghiệm chế biến ẩm thực, nghề truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động tương tác văn hóa dành cho du khách.

Không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng” cũng được đầu tư với các đại cảnh lấy cảm hứng từ đời sống miền Trung như thuyền thúng, bếp Quảng, gánh hàng rong, phố biển… kết hợp công nghệ ánh sáng để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, chụp ảnh của giới trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định thông qua "Đà Nẵng Food Tour 2026", thành phố muốn đưa ẩm thực thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, một "đại sứ văn hóa" mới trong hành trình hội nhập và phát triển.

"Lễ hội năm nay cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu của khu vực châu Á" - bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn Trong khuôn khổ chương trình, tối 23-5 sẽ diễn ra “Beer Fest Night” với hơn 5.000 combo Food & Beer phục vụ du khách. Trong khi đó, đại nhạc hội “ShopeeFood Concert” tối 24-5 quy tụ nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Karik, Orange, DJ Mie… hứa hẹn trở thành điểm nhấn giải trí của mùa lễ hội. Ngoài trung tâm Đà Nẵng, chuỗi sự kiện còn mở rộng ra nhiều địa phương với “Ngày hội ẩm thực Vị Biển” tại quảng trường biển Tam Thanh và “Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông” tại chợ Cẩm Châu. Chuỗi “Danang Food Tours 2026” kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12-2026 sẽ kết nối Đà Nẵng với Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc nhằm mở rộng hành trình khám phá văn hóa – ẩm thực xứ Quảng.



