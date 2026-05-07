Đà Nẵng mở "đại tiệc" ẩm thực xứ Quảng bên bờ biển

B.Vân

(NLĐO) - Từ ngày 20 đến 24-5, TP Đà Nẵng tổ chức lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa ẩm thực xứ Quảng

Tối 7-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Lễ hội năm nay được mở rộng quy mô với hơn 100 gian hàng, 70 gánh vị đường phố cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm cộng đồng.

Điểm nhấn mở màn lễ hội là chương trình diễu hành "Gánh vị Đà Nẵng" diễn ra lúc 17 giờ ngày 20-5, dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng.

Hơn 70 gánh hàng được thiết kế sáng tạo, sẽ tái hiện không gian ẩm thực đường phố xứ Quảng với đặc sản địa phương, hải sản miền biển, hương vị đại ngàn và các món ăn quốc tế.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 21-5 tại Công viên Biển Đông với sân khấu kết hợp âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và trình diễn ẩm thực, tái hiện hành trình từ gian bếp quê truyền thống đến nhịp sống hiện đại.

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đại tiệc ẩm thực xứ Quảng bên bờ biển - Ảnh 1.

Du khách thưởng thức món ăn xứ Quảng tại chợ Cồn - Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua

Trong suốt thời gian lễ hội, không gian "tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng. Song song đó là các hoạt động check-in nghệ thuật "sắc màu xứ Quảng", trải nghiệm làm bánh, chế biến hải sản, trò chơi dân gian và nghề truyền thống.

Một trong những hoạt động được kỳ vọng thu hút đông du khách là Beer Fest Night tối 23-5 với hơn 5.000 combo Food & Beer cùng các chương trình âm nhạc, trò chơi tương tác. Đại nhạc hội tối 24-5 sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Trọng Hiếu, Karik, DJ Mie, Kimmese và Orange.

Ngoài các hoạt động tại trung tâm thành phố, lễ hội còn mở rộng không gian về phía Nam với ngày hội ẩm thực "vị biển" tại Quảng trường biển Tam Thanh và ngày hội "bánh dân gian Hội An Đông" tại chợ Cẩm Châu, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực truyền thống xứ Quảng.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố cũng giới thiệu chuỗi Danang Food Tours 2026 triển khai xuyên suốt cả năm, gồm các hành trình khám phá ẩm thực Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết lễ hội không chỉ là một sự kiện ẩm thực thường niên mà còn là hành trình trải nghiệm, nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc, ký ức và sự sáng tạo. 

Bà Thi đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng bộ máy chính quyền hai cấp đã vận hành ổn định, song vẫn còn nhiều tồn tại về chất lượng cán bộ, hiệu quả điều hành

Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) – Tuyến đường Hùng Vương ở khu vực phía Nam Đà Nẵng được người dân trông đợi lâu nay đã lựa chọn được nhà thầu, sắp được triển khai thi công.

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!

(NLĐO) – Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không hài lòng khi dự án cao tốc nội thị dự kiến đến 2031 mới hoàn thành, yêu cầu rút ngắn tiến độ.

