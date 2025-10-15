HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đà Nẵng khởi công dự án gần 100 tỉ tạo cảnh quan sông Tam Kỳ

Tin, ảnh, clip: Trần Thường

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết sắp tới sẽ khởi công thêm 2 dự án lớn tại TP Tam Kỳ cũ, góp phần phát triển khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Chiều 15-10, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) đã tổ chức Lễ khởi công công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư tại phường Hương Trà (TP Đà Nẵng).

Khởi công dự án gần 100 tỉ tại Đà Nẵng tạo cảnh quan sông Tam Kỳ - Ảnh 1.

Đông đảo người dân địa phương vui mừng tham dự lễ khởi công dự án

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, trong những năm qua, lũ lớn thường xuyên gây xói lở bờ sông Tam Kỳ. Nhiều diện tích hoa màu, cây cối của các hộ dân bị sông lấn chìm; nhà cửa của nhân dân dọc tuyến sông có nguy cơ bị sạt lở, bờ sông càng ngày càng tiến sát vào khu dân cư hiện trạng.

Trước thực trạng này, UBND TP Tam Kỳ (cũ) phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 499,035 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này chỉ thực hiện hạng mục kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị 94,7 tỉ đồng, với chiều dài gần 1 km (đoạn từ cầu Tam Kỳ mới đến cầu Tam Kỳ cũ).

Clip: Bờ sông Tam Kỳ bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đây là công trình rất quan trọng, là dự án mà nhân dân rất mong đợi, nhằm giải quyết vấn nạn sạt lở đe dọa đường sá và nhà cửa mỗi khi mùa lũ lụt đến.

Khởi công dự án gần 100 tỉ tại Đà Nẵng tạo cảnh quan sông Tam Kỳ - Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công dự án

Công trình này góp phần minh chứng cho sự quan tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng mới đối với việc đầu tư tại khu vực phía Nam của TP Đà Nẵng (tỉnh lỵ Quảng Nam cũ), theo quan điểm "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, mà thực hiện là đến nơi đến chốn, có sản phẩm".

Khởi công dự án gần 100 tỉ tại Đà Nẵng tạo cảnh quan sông Tam Kỳ - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Để chứng minh cho sự quan tâm đầu tư này, ông Trần Nam Hưng dẫn chứng ngoài dự án này, 2 công trình lớn sẽ được khởi công trong thời gian ngắn sắp tới, bao gồm hệ thống thoát nước đường Trưng Nữ Vương và công trình đường Hùng Vương (vừa được thống nhất thêm chủ trương làm mương thoát nước kẹp sát bên để chống ngập lụt, thoát thẳng ra sông Tam Kỳ).

Ông Hưng đề nghị phường Hương Trà chủ trì, phối hợp với xã Tam Xuân làm ngay quy hoạch hai bên sông Tam Kỳ, không chỉ dừng lại ở đoạn kè mà còn hướng tới phát triển tuyến đường ven sông về phía hồ Phú Ninh để kết hợp phòng chống lũ lụt với cảnh quan và dịch vụ du lịch sinh thái.

Ông cũng yêu cầu nhà thầu tập trung nhân công, lực lượng để triển khai ngay phần kè, đảm bảo tiến độ và chất lượng thật tốt, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất của thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường giải tỏa cho phần đường và khu tái định cư, không để tiến độ bị chậm trễ…

ban quản lý dự án Quảng Nam Tam Kỳ Đà Nẵng sông Tam Kỳ phường Hương Trà
