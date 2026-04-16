Đà Nẵng lên danh sách 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư để cho thuê

Ngày 16-4, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trong năm 2026.

Theo kế hoạch, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao chủ trì triển khai. Danh mục gồm 119 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất hơn 135.000 m² và gần 80.000 m² diện tích sàn.

Các cơ sở này được phân thành hai nhóm chính. Nhóm tạm quản lý có diện tích hơn 40.842 m², đang chờ phương án xử lý tiếp theo. Nhóm còn lại là các cơ sở đưa vào khai thác, bố trí sử dụng với khoảng 38.741 m² diện tích sàn, dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Thành phố yêu cầu việc khai thác phải thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá công khai, bảo đảm minh bạch, đúng quy định. Hình thức cụ thể sẽ được lựa chọn phù hợp với quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế từng cơ sở.

Trụ sở UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu cũ hiện không được sử dụng

Đối tượng thuê được mở rộng, bao gồm tổ chức, cá nhân và các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời. Các cơ sở nhà, đất được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại – dịch vụ, kho bãi, đồng thời phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố trên các tuyến đường như Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên.

Bên cạnh đó, một số trụ sở cũ của các cơ quan thuế, thi hành án, viện kiểm sát, kho bạc cũng được rà soát, đưa vào kế hoạch khai thác.