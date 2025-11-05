HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng lên tiếng về việc bố trí trụ sở Công an phường tại số 1 Pasteur

B.Vân

(NLĐO) - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đề nghị được tiếp tục sử dụng trụ sở số 1 Pasteur để gìn giữ giá trị lịch sử và kiến trúc Pháp cổ của công trình

Ngày 5-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị xem xét việc sử dụng trụ sở Hội tại số 1 Pasteur làm trụ sở Công an phường Hải Châu.

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố bày tỏ mong muốn được tiếp tục sử dụng tòa nhà số 1 Pasteur làm trụ sở, vì đây là công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc đô thị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng bảo vệ trụ sở dinh thự Pháp trước chuyển công năng - Ảnh 1.

Công trình số 1 Pasteur mang kiến trúc Pháp

Theo Hội, tòa nhà số 1 Pasteur là một trong những công trình kiến trúc Pháp cổ hiếm hoi còn được bảo tồn nguyên vẹn ở trung tâm Đà Nẵng, mang dấu ấn rõ nét về quá trình hình thành và phát triển đô thị hơn một thế kỷ qua. 

Sau ngày giải phóng (29-3-1975), công trình được Hội LHPN thành phố tiếp quản và sử dụng làm trụ sở suốt gần 50 năm.

Trong thời gian đó, các thế hệ cán bộ Hội đã gìn giữ, trùng tu, bảo quản nguyên trạng công trình, biến nơi đây thành không gian văn hóa mở – địa điểm diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, tiếp đón khách trong và ngoài nước tìm hiểu về phong trào phụ nữ Đà Nẵng. Tòa nhà cũng là biểu tượng tinh thần gắn bó của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng bảo vệ trụ sở dinh thự Pháp trước chuyển công năng - Ảnh 2.

Đây từng là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ

Trong tờ trình, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định, công trình được Hội quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả qua nhiều thế hệ, vẫn giữ nguyên giá trị kiến trúc và cảnh quan. Ngoài ra, hoạt động của Hội gắn với văn hóa, cộng đồng, giáo dục và truyền thông giá trị nhân văn – phù hợp với đặc điểm không gian mở, gần gũi của tòa nhà.

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố quan tâm xem xét, tạo điều kiện để Hội tiếp tục sử dụng trụ sở số 1 Pasteur, vừa bảo đảm hoạt động của Hội, vừa góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản kiến trúc – văn hóa đô thị đặc trưng của Đà Nẵng.

Ngày 28-10, UBND TP Đà Nẵng thống nhất bố trí cơ sở nhà, đất do các đơn vị hành chính quản lý cho Công an phường Hải Châu và Cẩm Lệ làm trụ sở. Theo đó, Công an phường Hải Châu được sử dụng trụ sở số 1 Pasteur – hiện là nơi làm việc của Hội LHPN thành phố.

Sau đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND chỉ đạo rà soát sự phù hợp về công năng, quy mô, kiến trúc của cơ sở này khi chuyển đổi công năng, đồng thời xem xét ưu tiên sử dụng phục vụ lĩnh vực văn hoá. Cử tri và dư luận cũng cho rằng cần cân nhắc kỹ để bảo tồn giá trị kiến trúc hiếm có của công trình.

Công trình tại số 1 Pasteur mang kiến trúc Pháp, từng là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ, được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị.


Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

(NLĐO) – Liên đoàn Lao động Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi đoàn viên thiệt hại tài sản do mưa lũ, đây là sự động viên kịp thời cho họ trong giai đoạn này.

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

(NLĐO) - Sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

