Ngày 11-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết sở này đã họp với đơn vị tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 để rà soát toàn diện công tác tổ chức.



Trong thông cáo phát đi sau cuộc họp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết VNG IRONMAN Việt Nam 2026 thu hút gần 5.000 vận động viên cùng người thân đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức nội dung IRONMAN toàn phần với quy mô lớn. Các cự ly thi đấu đều gấp đôi so với IRONMAN 70.3 trước đây, gồm bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy marathon 42,2km. Giải diễn ra liên tục từ 5 giờ 30 đến 24 giờ ngày 10-5.



Để phục vụ sự kiện, Công an TP Đà Nẵng tổ chức cấm, cắt tạm thời nhiều tuyến đường thuộc khu vực ven biển tại các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông.

Trong thời điểm mật độ phương tiện đông và vận động viên thi đấu liên tục trên các cung đường dài, nhiều khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ, làm phát sinh các ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người dân bày tỏ sự đồng tình với việc điều chỉnh giao thông để tổ chức sự kiện quốc tế, thu hút du khách; trong khi không ít ý kiến cho rằng việc ùn tắc kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và đi lại.

"Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan cùng ban tổ chức nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân, du khách và dư luận xã hội" - thông tin từ Sở nêu rõ.

Thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án phối hợp, truyền thông, điều tiết giao thông và vận hành sự kiện nhằm hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân trong các mùa giải sau.

Đà Nẵng khẳng định các góp ý từ người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí là cơ sở quan trọng để hoàn thiện công tác tổ chức, hướng tới xây dựng VNG IRONMAN Việt Nam thành sự kiện thể thao quốc tế thường niên chuyên nghiệp, an toàn và hài hòa với đời sống đô thị.

Theo đánh giá của thành phố, sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với du lịch và đầu tư. Ban tổ chức cho biết khách tham dự IRONMAN 70.3 thường lưu trú tối thiểu 4 đêm, trong khi vận động viên tham gia IRONMAN toàn phần lưu trú ít nhất 6 đêm, qua đó góp phần gia tăng nguồn thu du lịch và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện.