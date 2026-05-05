Ngày 5-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên và công tác tổ chức, thành phố sẽ triển khai phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế lưu thông trên diện rộng, tập trung tại khu vực ven biển và các tuyến kết nối liên quận để phục vụ IRONMAN 2026.

IRONMAN 2026 là sự kiện thể thao đáng trông đợi tại Đà Nẵng (ảnh BTC)

Đáng chú ý, khu vực Công viên Biển Đông – trung tâm sự kiện – cùng các tuyến Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, cầu Thuận Phước, Nguyễn Tất Thành, Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo, Chương Dương, Minh Mạng, Trường Sa, Lạc Long Quân, Võ Chí Công… sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Một số cầu và nút giao quan trọng cũng nằm trong diện điều tiết, hạn chế phương tiện.

Theo đó, việc cấm và hạn chế lưu thông được thực hiện theo từng khung giờ cụ thể trong ngày thi đấu chính 10-5, nhằm giảm thiểu tác động đến sinh hoạt người dân.

Các lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực, hướng dẫn phân luồng và tổ chức các tuyến thay thế để bảo đảm lưu thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị người dân, du khách chủ động theo dõi lộ trình, thời gian cấm đường; điều chỉnh kế hoạch di chuyển, lựa chọn hướng đi phù hợp và không dừng, đỗ hoặc di chuyển vào khu vực đường đua.

Tuần lễ thi đấu thể thao quốc tế VNG IRONMAN Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 10-5, với nhiều nội dung như IRONMAN, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, SUNRISE SPRINT, IRONKIDS và Newborns Vietnam Run Out. Riêng cự ly IRONMAN đầy đủ (bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, chạy bộ 42 km) lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.