HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm cấm, hạn chế lưu thông nhiều tuyến ven biển Đà Nẵng phục vụ IRONMAN 2026

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Việc cấm và hạn chế lưu thông được thực hiện theo từng khung giờ cụ thể trong ngày 10-5, để phục vụ sự kiện IRONMAN 2026

Ngày 5-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên và công tác tổ chức, thành phố sẽ triển khai phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế lưu thông trên diện rộng, tập trung tại khu vực ven biển và các tuyến kết nối liên quận để phục vụ IRONMAN 2026.

Tạm cấm, cắt loạt tuyến ven biển Đà Nẵng phục vụ IRONMAN 2026 - Ảnh 1.

IRONMAN 2026 là sự kiện thể thao đáng trông đợi tại Đà Nẵng (ảnh BTC)

Đáng chú ý, khu vực Công viên Biển Đông – trung tâm sự kiện – cùng các tuyến Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, cầu Thuận Phước, Nguyễn Tất Thành, Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo, Chương Dương, Minh Mạng, Trường Sa, Lạc Long Quân, Võ Chí Công… sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Một số cầu và nút giao quan trọng cũng nằm trong diện điều tiết, hạn chế phương tiện. 

Theo đó, việc cấm và hạn chế lưu thông được thực hiện theo từng khung giờ cụ thể trong ngày thi đấu chính 10-5, nhằm giảm thiểu tác động đến sinh hoạt người dân.

Các lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực, hướng dẫn phân luồng và tổ chức các tuyến thay thế để bảo đảm lưu thông. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị người dân, du khách chủ động theo dõi lộ trình, thời gian cấm đường; điều chỉnh kế hoạch di chuyển, lựa chọn hướng đi phù hợp và không dừng, đỗ hoặc di chuyển vào khu vực đường đua. 

Tuần lễ thi đấu thể thao quốc tế VNG IRONMAN Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 10-5, với nhiều nội dung như IRONMAN, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, SUNRISE SPRINT, IRONKIDS và Newborns Vietnam Run Out. Riêng cự ly IRONMAN đầy đủ (bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, chạy bộ 42 km) lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Tin liên quan

Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

(NLĐO) - Ngày 1-5, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ phương tiện

Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

(NLĐO) - Chiều 30-4, người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh đông nghịt trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.

CLIP: CSGT Đà Nẵng mở đường, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

(NLĐO) – CSGT Đà Nẵng kịp thời mở đường giữa dòng xe đông đúc, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch

Đà Nẵng đường ven biển ironman cấm đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo