Kinh tế

Đấu giá bất thành khu "đất vàng" giữa trung tâm Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Phiên đấu giá đầu tiên đối với khu đất sân vận động Chi Lăng không thành công, đơn vị tổ chức tạm dừng để thực hiện các bước tiếp theo

Ngày 11-5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết đã đấu giá không thành công quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu.

Đơn vị này cũng thông báo tạm dừng cuộc đấu giá để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đà Nẵng đấu giá khu đất vàng Chi Lăng không thành công năm 2026 - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng (đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp) – được Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất nói trên. Tài sản đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất của khu phức hợp với 10 giấy chứng nhận, tương ứng 14 thửa đất, có tổng giá trị thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng.

Đây là khối tài sản thuộc diện xử lý để thi hành một phần bản án liên quan vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m², nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng, bao quanh bởi bốn tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương.

Tháng 10-2010, TP Đà Nẵng chấp thuận bán toàn bộ sân vận động này cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng với nhiều ưu đãi.

Đến tháng 1-2011, khu đất được chuyển nhượng với giá gần 1.400 tỉ đồng, sau đó tách thành 10 lô đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài không đúng quy định của Luật Đất đai 2003. Các lô đất tiếp tục được thế chấp vay hơn 4.000 tỉ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh bị bắt vào năm 2014, dự án rơi vào tình trạng đình trệ. Giai đoạn 2016–2018, tòa án tuyên kê biên tài sản để đảm bảo thi hành nghĩa vụ gần 3.946 tỉ đồng, song quá trình xử lý kéo dài nhiều năm do vướng mắc pháp lý.

Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu đất, tạo cơ sở để TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai phương án đấu giá.

Liên quan khu "đất vàng" này, TP Đà Nẵng cũng đang thực hiện thủ tục nhằm triển khai tháo dỡ, thanh lý toàn bộ tài sản còn lại tại Sân vận động Chi Lăng nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ đấu giá. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã lựa chọn nhà thầu thực hiện với giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Đà Nẵng tìm được nhà thầu tháo dỡ Sân vận động Chi Lăng

Đà Nẵng tìm được nhà thầu tháo dỡ Sân vận động Chi Lăng

(NLĐO) - Đà Nẵng chọn nhà thầu tháo dỡ sân Chi Lăng với giá trúng thầu hơn 2,2 tỉ, kèm nghĩa vụ nộp hơn 11,36 tỉ đồng.

Lộ diện đơn vị tổ chức đấu giá khu đất sân Chi Lăng

(NLĐO) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng trực thuộc Sở Tư pháp là đơn vị sẽ tổ chức đấu giá sân Chi Lăng trong vụ án Phạm Công Danh

Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá sân Chi Lăng, hơn 9.706 tỉ đồng

(NLĐO) - Thi hành án Đà Nẵng đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá 14 thửa đất thuộc sân vận động Chi Lăng, tài sản trong vụ án Phạm Công Danh

