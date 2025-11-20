Đà Nẵng: Lệnh tháo dỡ vô hiệu, bãi đỗ xe vẫn án ngữ dưới gầm cầu Trần Thị Lý

Ngày 20-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại bãi đỗ xe gầm cầu Trần Thị Lý (giáp ranh phường An Hải – Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), các xe vẫn tấp nập đậu đỗ. Bên trong bãi, nhân viên bảo vệ vẫn làm nhiệm vụ, quản lý các phương tiện ra vào.

Bãi đỗ xe tồn tại dưới gầm cầu Trần Thị Lý, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, uy hiếp an toàn cầu đường bộ

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Điều gì đang diễn ra dưới các gầm cầu tại trung tâm TP Đà Nẵng?" phản ánh tình trạng gầm cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Thuận Phước đang được trưng dụng làm bãi đỗ xe, tập kết vật dụng…, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến hoạt động của bãi đỗ xe gầm cầu Trần Thị Lý. Đây là bãi đỗ xe buộc phải tháo dỡ, di dời từ ngày 30-9, nhưng đến nay vẫn còn ngang nhiên hoạt động.

Cụ thể, từ ngày 25-9, Sở Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng ban hành nhiều văn bản, yêu cầu UBND phường An Hải làm việc với ông L.V.H. - chủ đầu tư bãi đỗ xe - để chấm dứt hoạt động, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng ho Sở Xây dựng quản lý.

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải (viết tắt là Trung tâm) đã làm việc với ông H, yêu cầu ông H. tháo dỡ các hạng mục phụ trợ, hoàn thành trước ngày 30-9.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, sau nhiều lần đôn đốc, chủ bãi đỗ xe chỉ thực hiện tháo dỡ, di dời một phần tài sản bao gồm 1 nhà container và một số biển chỉ dẫn.

Các hạng mục khác như hệ thống mái che, nhà điều hành, hệ thống giữ xe thông minh, hệ thống camera... vẫn chưa được tháo dỡ. Việc trông giữ xe vẫn diễn ra bình thường.

Chủ đầu tư kiến nghị thành phố bồi thường tổng cộng 1,5 tỉ đồng thì mới chịu di dời

Theo Trung tâm, chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng do việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và vấn đề bồi thường, hỗ trợ chưa được giải quyết.

Phải đền bù thỏa đáng thì mới chịu di dời

Cụ thể, hợp đồng thuê đất có thời hạn 54 tháng nhưng chỉ mới hoạt động 15 tháng đã phải tạm dừng gây nên thiệt hại lớn về tài chính cho chủ đầu tư bãi đỗ xe. Ông L.V.H. đề nghị thành phố có phương án bồi thường với số tiền là 1,1 tỉ đồng.

Đồng thời, ông H. đã đầu tư thêm hơn 600 triệu đồng để lắp đặt hệ thống giữ xe thông minh, mái che, nhà điều hành, camera... Do các thiết bị này sau khi tháo dỡ khó tái sử dụng, ông kiến nghị thành phố hỗ trợ 400 triệu đồng cho khoản chi phí này.

Như vậy, tổng cộng kiến nghị bồi thường của chủ bãi đỗ xe là hơn 1,5 tỉ đồng.

"Quan điểm của ông L.V.H. là chấp hành chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, việc bàn giao toàn bộ mặt bằng chỉ có thể thực hiện sau khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án thanh lý hợp đồng và bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng" - Trung tâm cho biết.

Theo tìm hiểu, các kiến nghị của ông L.V.H. liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng vượt quá thẩm quyền giải quyết của Trung tâm cũng như UBND phường.

Do đó, để giải quyết dứt điểm vụ việc, Trung tâm đề nghị đơn vị liên quan, tham mưu lãnh đạo UBND phường có báo cáo chính thức gửi UBND thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan để sớm có phương án thanh lý hợp đồng và bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu, bãi đỗ xe tạm dưới gầm cầu Trần Thị Lý được UBND quận Sơn Trà (cũ) tổ chức đấu giá vào năm 2024. Ông L.V.H. trúng đấu giá với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng, thời hạn sử dụng 54 tháng (kể từ ngày 1-7-2024 đến hết tháng 12-2028). Thời điểm trên, bãi đỗ xe được tổ chức thí điểm để kết nối với khu du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông của cây cầu này. Tuy nhiên, từ tháng 9-2025, cơ quan chức năng xác định bãi đỗ xe này buộc phải tháo dỡ, di dời để đảm bảo an toàn cho cầu Trần Thị Lý.



