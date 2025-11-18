Điều gì đang diễn ra dưới các gầm cầu tại trung tâm TP Đà Nẵng?

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, khu vực cầu Trần Thị Lý có lượng lớn ô tô đậu đỗ dưới gầm. Theo tìm hiểu, khu vực này được UBND quận Sơn Trà (cũ) tổ chức đấu giá để làm bãi đỗ xe tạm.

Cụ thể, bãi đỗ xe tạm được đấu giá thành công, giao cho một doanh nghiệp thuê mức hơn 1,2 tỉ đồng, trong thời gian 5 năm. Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng tại đây một bãi đỗ xe quy mô ngay dưới gầm cầu.

Gầm cầu Trần Thị Lý được sử dụng để làm bãi đỗ ô tô, xe máy trong thời gian qua

Hàng loạt xe sang đậu dày đặc ngay dưới gầm cầu Trần Thị Lý

Dù lượng xe khá nhiều nhưng khó tìm thấy tiêu lệnh PCCC, thiết bị PCCC tại bãi đỗ xe này

Việc đậu đỗ ô tô dưới gầm cầu, ngay sát trụ cậu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

CLIP: Cận cảnh loạt bãi đỗ xe uy hiếp an toàn cầu cầu đường bộ ở trung tâm Đà Nẵng

Tương tự, tại cầu Thuận Phước, các bãi đổ xe tạm trước đây cũng đã được UBND phường Thuận Phước (cũ) cho tổ chức các bãi đỗ tạm ngay dưới gầm. Khu vực đậu đỗ nằm sát các trụ cầu Thuận Phước.

Trong khi đó, khu vực gầm cầu Rồng phía đường Trần Hưng Đạo đang được sử dụng làm nơi tập kết các biển hiệu, xe đẩy nhiều loại của hàng rong. Dù nằm ở khu vực đông đúc du khách tham quan, nhưng gầm cầu Rồng hiện rất nhếch nhác, mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.

Bãi đỗ xe tạm dưới cầu Trần Thị Lý bị UBND phường An Hải yêu cầu di dời để đảm bảo an toàn theo quy định

Trong khi đó, gầm cầu Rồng lại chật cứng đủ loại xe đẩy, biển hiệu, bàn ghế của các hộ hàng rong, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Cảnh tượng nhếch nhác ngay tại trung tâm TP Đà Nẵng

Tại cầu Thuận Phước, Công ty Đầu tư Miền trung xanh được giao vận hành bãi đỗ xe dưới gầm cầu. Mới đây, UBND phường Hải Châu đã yêu cầu di dời bãi xe này

Liên quan bãi đỗ xe tạm dưới gầm cầu Trần Thị Lý, UBND phường An Hải đã có thông báo kết luận. Trong đó, lãnh đạo UBND phường yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ Sự nghiệp công tiếp tục làm việc với chủ bãi đỗ xe theo chủ trương chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, đề nghị chủ bãi xe này khẩn trương di dời phương tiện; tháo gỡ các hạng mục như: mái che, bảng chỉ dẫn và bàn giao mặt bằng dưới gầm cầu Trần Thị Lý cho Sở Xây dựng quản lý theo quy định.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ Sự nghiệp công tham mưu, nêu rõ số tiền bồi thường cho chủ bãi đỗ xe khi chấm dứt hoạt động để UBND thành phố có chỉ đạo.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho hay đã yêu cầu rà soát và di dời các bãi xe tại khu vực cầu Thuận Phước. Đến nay phường đã yêu cầu chuyển được 90% số lượng xe tại các bãi xe tại đây. Số lượng còn lại sẽ tiếp tục di dời trong tuần tới.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-8, tại cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy bãi giữ xe ở khu vực trụ T2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 300 m2, làm hư hỏng khoảng 500 xe máy các loại.

Đến ngày 16-10, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.