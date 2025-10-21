HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng: Lo bão số 12 đổ bộ, người dân hối hả tích trữ lương thực

B.Vân

(NLĐO) - Nhiều cửa hàng, siêu thị mini ở Đà Nẵng đông nghẹt khách mua lương thực dự trữ trước bão số 12 Fengshen và mưa lớn dự báo đến 900mm

Tối 21-10, ghi nhận tại các chuỗi Bách Hóa Xanh và WinMart trên đường Âu Cơ, Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lượng khách đến mua hàng tăng đột biến.

Ngay sau giờ tan ca, hàng trăm người dân mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm vội vã tới các cửa hàng thực phẩm để mua rau củ, đồ khô, thịt, trứng và các mặt hàng thiết yếu dự trữ ứng phó bão số 12 Fengshen.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 1.

Cừa hàng Winmart ở phường Liên Chiểu, khách xếp hàng dài mua lương thực tích trữ

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 2.

Một tiệm tạp hóa ở đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh cũng đông nghịt khách

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 3.

Nhiều người cho biết họ chuẩn bị lương thực cho 3–5 ngày, phòng trường hợp bão gây mất điện, ngập úng hoặc giao thông bị gián đoạn. Rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất, cùng với mì tôm, nước uống, sữa, lương khô và thực phẩm đóng hộp.

Tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh, các quầy rau, thịt, cá và thực phẩm đông lạnh gần như trống trơn. Nhân viên phải liên tục bổ sung hàng hóa và hỗ trợ thanh toán. Tương tự, các siêu thị WinMart ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài, giỏ hàng chất đầy mì gói, sữa, nước đóng chai và bánh kẹo.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 4.

Cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh đông khách

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 5.

Người dân mua nước uống, đồ ăn sẵn

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 6.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 7.

Từ chiều 21-10, các chuỗi cửa hàng, siêu thị mini ở Đà Nẵng đều đông khách

Anh Trần Anh Đức, sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cho biết khá bất ngờ khi quầy rau, thịt gần như cháy hàng. Anh Đức ghé 2 cửa hàng rồi mà vẫn chưa mua được rau.

Anh Lưu Văn Hưng, Quản lý Bách Hóa Xanh tại Hòa Khánh, thông tin lượng khách tăng khoảng 200%, trong đó rau củ quả hết sớm nhất.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 8.

Quầy hàng thực phẩm tươi sống ở cửa hàng Bách Hóa Xanh hết sạch

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 9.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 10.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 11.
Người dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực tích trữ trước bão số 12 Fengshen - Ảnh 12.

Rau, quả, mì tôm, bánh mì, nước uống... được người dân chọn mua để tích trữ

Tại các chợ dân sinh như Hòa Khánh, Thanh Vinh…, lượng người mua cũng tăng cao, nhiều quầy rau đã hết hàng từ sớm.

Chiều cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện khẩn yêu cầu hoàn thành sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 22-10; đồng thời bảo đảm đủ lương thực, nhu yếu phẩm và vận động người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày để ứng phó bão số 12 và mưa đặc biệt lớn, dự báo trên 900mm.

