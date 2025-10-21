Hình ảnh khẩn trương của Đà Nẵng để ứng phó bão số 12 Fengshen và đợt mưa "đặc biệt lớn"

Ngày 21-10, ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân và các cơ sở kinh doanh khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão số 12 Fengshen đang tiến gần đất liền.

TP Đà Nẵng ứng phó với bão số 12 Fengshen và đợt mưa lớn dự báo xảy ra từ ngày 23-10

Đồn Biên phòng Phú Lộc huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân phường Thanh Khê đưa ngư, lưới cụ vào bờ

Ngư dân phường Sơn Trà thuê xe cẩu đưa tàu cá lên bờ

Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) - nơi thường xuyên xảy ra ngập úng, nhiều hộ kinh doanh dùng các tấm chắn kim loại, bao cát và gạch đá để chèn phía dưới, đề phòng nước tràn và gió lốc.

Bên trong, hàng hóa được sắp xếp lại, che chắn cẩn thận. Người dân cho biết từ tối 20-10, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Hòa Khánh yêu cầu các cấp, ngành và lực lượng trên địa bàn chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 12 Fengshen.

Phường phải bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; tuyên truyền, chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Công an, quân sự ứng trực 24/24, phối hợp kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, bảo đảm an ninh trật tự. Mặt trận và đoàn thể vận động người dân phòng chống bão, cứu trợ, an sinh xã hội và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Hộ kinh doanh trên mặt tiền đường Nam Trân, phường Hòa Khánh chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão

Các hộ kinh doanh trên đường Tôn Đức Thắng dùng tấm chắn kim loại ngăn nước tràn vào

Theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Bộ, hồi 10 giờ ngày 21-10, tâm bão số 12 Fengshen ở 17,8°N, 112,4°E, cách Hoàng Sa 125km, gió cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển Tây Nam 10-15km/h.

Nam du khách nước ngoài tắm biển giữa sóng lớn tại bãi tắm Mân Thái, phường Sơn Trà

Tàu du lịch trên sông Hàn di chuyển về nơi neo đậu

Ngày 21-10, khu vực ven biển Đà Nẵng có gió lớn. Trong ảnh, gió lớn quật ngã rào tôn của một dự án đang thi công trên đường Phạm Văn Đồng, phường Sơn Trà

Dự báo ngày 22-10 bão ở gần Đà Nẵng, suy yếu còn cấp 8; ngày 23-10 vào Nam Lào và giảm thành áp thấp. Vùng biển Hoàng Sa, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-10, sóng cao 3-7m, biển động rất mạnh.

Theo dự báo, TP Đà Nẵng từ 22 đến 27-10 khả năng có mưa lớn diện rộng 400-700mm, nơi trên 900mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, sông lên báo động 2-3. Cấp độ rủi ro do lũ, ngập: cấp 2-3.

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 22-10 Ngày 21-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 12 và mưa rất lớn từ 22 đến 27-10, lượng mưa có thể 350-600mm, nơi trên 800mm. Chủ tịch UBND TP yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, triển khai phương châm "4 tại chỗ", theo dõi chặt diễn biến, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 22-10. Nhân dân được kêu gọi chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu tối thiểu 3 ngày để phòng lũ lớn. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng kiểm soát tàu thuyền, sẵn sàng cứu hộ. Các sở ngành rà soát hồ đập, hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn điện, y tế, trường học, du lịch, cung ứng hàng hóa. Các đơn vị trực ban 24/24, báo cáo thường xuyên và sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả.



