Du lịch xanh

Đặc sản níu chân du khách, chợ Cồn kín lối đi

B.Vân

(NLĐO) - Chợ Cồn là điểm đến thu hút khách trong dịp nghỉ lễ tại Đà Nẵng, khu ẩm thực quá tải, lối đi chật kín người.

Ngày 1-5, ghi nhận tại Chợ Cồn (TP Đà Nẵng) lượng người dân và du khách đổ về tham quan, ăn uống tăng đột biến.

Từ trưa đến chiều, khu ẩm thực và các dãy hàng ăn chật kín người. Lối đi gần như không còn khoảng trống, khách phải len lỏi giữa các quầy để tìm chỗ ngồi hoặc gọi món. 

Khu ẩm thực chợ Cồn đông nghịt trưa 1-5

Chợ Cồn - Đà Nẵng đông nghịt khách trong ngày nghỉ lễ 1-5

Tại đây, các quầy hàng đều đông kín khách

Nhiều gia đình, nhóm du khách đứng chờ dài trước các quầy đặc sản như bún, mì Quảng, nem lụi… trong khi các chủ quán liên tục phục vụ, gần như không có thời gian nghỉ.

Tại khu bán chè, sinh tố và nước giải khát, lượng khách tập trung đông nhất. Các quầy hàng hoạt động hết công suất, nhân viên phải chế biến liên tục để kịp phục vụ. 

Bánh xèo, nem lụi hút khách

Quầy bánh tráng cuốn thịt heo ở chợ Cồn cũng là một địa điểm ẩm thực nổi tiếng

Khách ngoài ăn uống tại chỗ còn chọn mua các loại mắm, tương ớt mang về

Theo tiểu thương, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và xế chiều. 

Các hàng giải khát như chè, kem bơ luôn chật kín khách

Người bán không ngơi tay

Thời tiết trong ngày 1-5 tại Đà Nẵng khá nắng nóng

Nhiều du khách phải xếp ghế ngồi ăn kem bơ ở lối đi ngăn cách giữa khu ẩm thực và hàng gia dụng

Chợ Cồn là một trong những khu chợ truyền thống nổi tiếng tại Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Nằm ở trung tâm thành phố, chợ có hàng trăm gian hàng kinh doanh đa dạng từ thực phẩm, đặc sản miền Trung đến quần áo, đồ lưu niệm. Khu ẩm thực là điểm nhấn với nhiều món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún mắm, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh bèo, chè...


Cận cảnh người dân và du khách đổ dồn về bãi biển Đà Nẵng chiều 30-4

(NLĐO) - Chiều 30-4, người dân và du khách đổ dồn về các bãi biển Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh đông nghịt trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.

CLIP: CSGT Đà Nẵng mở đường, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

(NLĐO) – CSGT Đà Nẵng kịp thời mở đường giữa dòng xe đông đúc, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch

Lễ 30-4, Đà Nẵng cấm đường cầu Rồng, siết dừng đỗ hàng loạt tuyến ven sông Hàn

(NLĐO) – Dịp lễ 30-4 ở Đà Nẵng, cầu Rồng bị cấm lưu thông theo khung giờ, nhiều tuyến ven sông Hàn đồng loạt cấm dừng, đỗ để phục vụ Gala “Tổ quốc bình yên”.

