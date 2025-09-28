HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xuất hiện vết nứt trên núi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân tại Quảng Ngãi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Vết nứt trên đỉnh núi rộng từ 5-15cm, kéo dài khoảng 200 m có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Ngày 28-9, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di dời khẩn cấp 12 hộ dân, 54 nhân khẩu có nguy cơ bị sạt lở, vùi lấp ở thôn Rooc Mẹt tới nơi an toàn sau khi trên đỉnh núi xuất hiện vết nứt kéo dài.

Việc di dời khẩn cấp trên được thực hiện khi ngọn núi phía trên - cách nơi 12 hộ dân đang sinh sống, canh tác khoảng 40 m - xuất hiện vết nứt rộng từ 5-15cm, chiều sâu khoảng 40-50cm, vết nứt kéo dài trên đỉnh núi xuống gần 200 m.

Vết nứt trên đỉnh núi được người dân ghi lại

UBND xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực núi ở thôn Rooc Mẹt có nguy cơ sạt lở cao, mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng con người khi xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Do đó, xã đã khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến ở ghép với các nhà dân, điểm trường học, nhà rông. Đồng thời, xã cho cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở.


Xuất hiện vết nứt trên núi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân tại Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Vết nứt kéo dài có nguy cơ sạt lở xuống 12 hộ dân đang sinh sống bên dưới

Ngoài ra, UBND xã Đăk Plô đã báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ có chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân.

Xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã (xã Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ). Toàn xã có 13 thôn và 1.681 hộ với 5.526 khẩu. Đây là địa phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nhiều khe suối. Hiện đang vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất cao, nhất là các khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven sông suối, dọc đường giao thông.

