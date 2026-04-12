Nhẫn vàng cùng hàng chục triệu đồng bị bỏ quên trên bãi biển Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nhẫn vàng cùng hàng chục triệu đồng bị bỏ quên trên bãi biển Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một nhóm bạn trẻ nhặt được tiền mặt và 2 nhẫn vàng tại bãi biển Thanh Khê đã chủ động giao công an để tìm người đánh rơi.

Ngày 12-4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xác minh để trao trả tài sản do người dân đánh rơi tại khu vực bãi tắm trên địa bàn.

Tắm biển Đà Nẵng, bỏ quên nhẫn vàng cùng tiền mặt hàng chục triệu đồng - Ảnh 1.

Số vàng, tiền mặt thất lạc trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Công an phường Thanh Khê

Theo thông báo, trong buổi sáng cùng ngày, một nhóm bạn trẻ khi đi tắm biển tại bãi Thanh Khê đã phát hiện một số tài sản bị bỏ quên, gồm quần áo, tiền mặt và 2 chiếc nhẫn màu vàng.

Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, nhóm này đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Thanh Khê giao nộp, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh mất.

TIN LIÊN QUAN

Hiện, Công an phường Thanh Khê đang thông báo tìm chủ sở hữu số tài sản trên. 

Người dân nếu là chủ tài sản, vui lòng liên hệ trụ sở tại số 495 Trần Cao Vân hoặc qua số điện thoại 02363.714.677 để được hướng dẫn nhận lại.

Hành động trung thực, có trách nhiệm của nhóm bạn trẻ đã nhận được "mưa lời khen" trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Đồi mồi dứa quý hiếm 17kg mắc lưới trên vùng biển Đà Nẵng

Đồi mồi dứa quý hiếm 17kg mắc lưới trên vùng biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một ngư dân ở Đà Nẵng chủ động giao nộp cá thể đồi mồi dứa, tái thả nhanh gọn loài rùa biển nguy cấp này trở lại đại dương.

Flycam xâm nhập vùng cấm: Lần này bị phát hiện ở ven biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một vụ flycam xâm nhập vùng cấm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực ven biển Đà Nẵng, thiết bị đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Phát hiện nhóm người nước ngoài đang làm điều trái phép ở biển Đà Nẵng

(NLĐO) - Lực lượng quân sự Đà Nẵng phát hiện, xử lý trường hợp du khách sử dụng flycam trái phép trên bãi biển Đà Nẵng.

biển Đà Nẵng nhẫn vàng tắm biển Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo