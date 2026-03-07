Đà Nẵng nói rõ tiến độ loạt cây cầu xây xong thiếu đường dẫn

Trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP này vừa trả lời loạt ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn liên quan đến các đề xuất về đầu tư các tuyến đường giao thông.

Theo phản ánh của cử tri thôn Xuân Trung (xã Núi Thành), tuyến đường ĐT618 được quy hoạch từ năm 2008 nhưng chậm triển khai, khiến nhiều hộ dân trong khu vực không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cầu Trà Đình xây xong từ năm 2020 nhưng không có đường dẫn

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết dự án mở rộng, nâng cấp tuyến ĐT618 nối cảng Kỳ Hà với Quốc lộ 1 từng được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 nhưng tạm dừng do chưa bố trí được nguồn vốn.

Hiện cơ quan này đang đề xuất nâng cấp tuyến đường kết nối cảng Kỳ Hà với cao tốc trong giai đoạn 2026–2030 và sẽ rà soát quy hoạch trong quá trình lập các quy hoạch chung của thành phố, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với phản ánh của cử tri phường Hương Trà về tình trạng xuống cấp trên Quốc lộ 40B, Sở Xây dựng cho biết trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã tiến hành rà soát, vá ổ gà và xử lý các điểm đọng nước trên đoạn Km6+200 – Km6+670. Hiện tuyến đường cơ bản bảo đảm lưu thông. Về lâu dài, thành phố đang xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đoạn Quốc lộ 40B từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cầu Sông Thu bắc qua sông Thu Bồn đã thông xe kỹ thuật nhưng chưa hoàn thành đường dẫn do vướng mặt bằng

Đối với kiến nghị sớm thi công tuyến đường nối từ xã Nam Giang sang xã Tây Giang, Sở Xây dựng cho biết dự án nằm trong danh mục các công trình dự kiến khởi công giai đoạn 2026–2030 với tổng mức đầu tư khoảng 628 tỉ đồng và đang được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các thủ tục đầu tư trong năm 2026.

Trước đề xuất mở tuyến đường vành đai dọc biên giới từ cửa khẩu Kà Lừm (Tây Giang) đến cửa khẩu Bờ Y, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận định việc đầu tư là chưa phù hợp do nhu cầu giao thương thấp, địa hình hiểm trở, chi phí đầu tư lớn và có thể ảnh hưởng đến rừng tự nhiên.

Về dự án cầu Trà Đình (xã Xuân Phú), Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên phần đường dẫn cầu Trà Đình chưa được triển khai thi công.

Hiện nay, dự án Cầu Trà Đình đã được UBND thành phố giao cho UBND xã Xuân Phú làm Chủ đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng phần đường dẫn hai đầu cầu trong tháng 3-2026, cam kết hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong tháng 12-2026.

Tương tự, tuyến đường dẫn kết nối từ cầu Sông Thu và cầu An Bình ra Quốc lộ 14B hiện còn vướng mặt bằng ở một số đoạn, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đối với tuyến ĐT615 từ xã Quế Thọ đi xã Tiên Hà, Sở Xây dựng cho biết do nhiều đoạn đường hẹp, cầu thấp thường xuyên ngập lũ nên trước mắt sẽ sửa chữa 3 cầu trên tuyến trong năm 2026 và tiếp tục đề xuất đầu tư nâng cấp các đoạn còn lại trong những năm tiếp theo. Riêng tuyến đường ĐH10 do địa phương quản lý, thành phố đang xem xét khả năng hỗ trợ kinh phí để nâng cấp khi có điều kiện…

Liên quan đến phản ánh về bất cập trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại xã Núi Thành, trong đó có Khu tái định cư Chợ Trạm và dự án Vịnh An Hòa, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan và sẽ tổng hợp, trả lời cử tri trong thời gian tới.



