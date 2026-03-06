Đà Nẵng dự báo phát sinh 3.600 tấn rác mỗi ngày vào năm 2030

Sáng 6-3, tại Hội thảo quốc tế "Quản lý chất thải tích hợp và bền vững", ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đã thông tin về chiến lược và chính sách quản lý rác thải của thành phố.

Theo ông Toàn, tổng khối lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2030 dự kiến khoảng 3.600 tấn/ngày. Trong đó khu vực Đà Nẵng (cũ) khoảng 1.900 tấn/ngày, còn khu vực Quảng Nam khoảng 1.700 tấn/ngày.

Ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thông tin về chiến lược xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố

Hiện nay, lượng CTR sinh hoạt tại khu vực đô thị và đồng bằng của thành phố khoảng 2.052 tấn/ngày. Toàn bộ được xử lý chủ yếu bằng chôn lấp hợp vệ sinh hoặc bãi lộ thiên tại 5 khu xử lý, trong đó lớn nhất là Khu liên hợp xử lý CTR Khánh Sơn với công suất khoảng 1.200 – 1.300 tấn/ngày. Ngoài ra còn có các khu xử lý tại Tam Xuân 2, Tam Nghĩa, Đại Hiệp và bãi tập kết Cẩm Hà.

Ông Võ Như Toàn cho hay, công tác quản lý rác thải vẫn còn nhiều khó khăn. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý giữa các khu vực chưa đồng bộ, đặc biệt tại vùng nông thôn và miền núi nơi tần suất thu gom thấp, vẫn còn tình trạng rác tồn đọng. "Một số khu vực chưa có trạm trung chuyển, trong khi khoảng cách vận chuyển rác tới khu xử lý có thể lên tới 30 – 40 km, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả thu gom", ông Toàn nói.

Đến 2030, Đà Nẵng dự báo phát sinh khoảng 3.600 tấn chất thải rắn sinh hoạt trong một ngày

Đồng thời, năng lực tiếp nhận của các bãi chôn lấp đang dần hạn chế, nhiều dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại triển khai chậm tiến độ. Tái chế và thu hồi năng lượng từ rác thải còn thấp.

Trước thực trạng này, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTR. Theo đó, Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch thành phố tầm nhìn đến 2050, xác định rõ hệ thống hạ tầng xử lý rác sau sáp nhập. Thành phố cũng xây dựng đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, hướng tới mục tiêu 100% CTR sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt chuẩn vào năm 2030.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định "Thành phố môi trường" luôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của thành phố

Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh đầu tư các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ thu hồi năng lượng với công suất lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rác thải, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư thông qua các mô hình đối tác công tư.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết mục tiêu xây dựng "Thành phố môi trường" luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

"Sắp đến, khi Đà Nẵng triển khai các định hướng phát triển mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và đô thị thông minh, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật xanh, quản trị môi trường hiện đại và tiêu chuẩn phát triển bền vững càng đặt ra cao hơn.

Vì vậy, sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý chất thải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố", ông Hồ Quang Bửu khẳng định.

Hội thảo quốc tế "Quản lý chất thải tích hợp và bền vững" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm Giáo dục và Phát triển cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Nội dung hội thảo tập trung trao đổi các chính sách, kinh nghiệm và thực tiễn về quản lý chất thải theo hướng tích hợp, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Các đại biểu cũng chia sẻ mô hình, kinh nghiệm quốc tế trong quản lý chất thải, bảo vệ môi trường, qua đó đề xuất các giải pháp có thể áp dụng phù hợp với điều kiện của Đà Nẵng và các địa phương tại Việt Nam.



