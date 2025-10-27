Đà Nẵng: Quân khu 5 thành lập đoàn công tác ứng phó mưa lũ tại xã Trà My

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng, ngày 27-10, Quân khu 5 thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham Mưu trưởng Quân khu - làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Trà My.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa triển khai nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó mưa, lũ tại Trà My

Theo báo cáo sơ bộ từ đêm 25 - 27/10, mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông dâng cao. Nhiều tuyến đường tại các xã phía Tây bị sạt lở, giao thông một số nơi bị chia cắt hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, địa bàn Trà My xảy ra 30 điểm sạt lở (các tuyến quốc lộ và đường liên xã, liên thôn), ngập lụt 13 điểm.

Bộ đội, dân quân, công an, đoàn thanh niên xã cùng người dân khắc phục bùn đất tại Trà Tân.

Quân khu 5 huy động các cơ quan, đơn vị và gần 40 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện xe chuyên dùng cơ động Lữ đoàn 270 đến hiện trường.

Tại buổi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị; triển khai lực lượng khẩn trương từng giờ, từng phút đến với nhân dân sớm nhất.

Phân công lãnh đạo, chỉ huy phụ trách từng địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời thông báo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ giúp dân phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Được biết, ngay khi mưa lớn diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời sơ tán, di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu.

Nỗ lực tìm kiếm người dân mất tích ở xã Núi Thành Lúc 23 giờ ngày 26-10, nhận được tin báo của Ban CHQS xã Núi Thành, TP Đà Nẵng về việc một người dân đi đánh lưới trên sông bị mất tích tại khu vực thôn Vân Trai, xã Núi Thành, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (PTKV 4) - Bàn Thạch đã tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cùng tham gia có lực lượng các đơn vị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Hải đội 2/Ban Chỉ huy BĐBP thành phố... Nỗ lực tìm kiếm người mất tích Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ ngày 26-10, người dân phát hiện ông Bùi Văn Sơn (SN 1964, trú tại thôn Văn Trai, xã Núi Thành) thả lưới tại bến sông thôn Vân Trai. Đến 21 giờ, vợ ông là bà Trần Thị Sương chưa thấy về nên gia đình đã đi tìm kiếm, phát hiện xe máy và giỏ cá bỏ lại trên bờ sông nhưng không tìm thấy người.



