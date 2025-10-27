HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

Trần Thường

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

Sáng 27-10, theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi Đà Nẵng, trong 2 ngày qua trên địa bàn TP có mưa lớn.

Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 26 đến 1 giờ ngày 27-10 ở phía Bắc TP - phổ biến 80-200 mm, phía Nam TP phổ biến 150-250 mm, có nơi cao hơn như Trà Dơn, Khâm Đức...

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 1.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 2.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 3.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 4.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 5.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 6.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 7.

Sạt lở khắp nơi ở các xã miền núi Đà Nẵng

Từ sáng sớm 27 đến sáng 29-10, tại các xã, phường ở TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường vùng núi phía Tây Nam phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm; các xã, phường vùng núi Tây Bắc 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 8.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 9.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ sáng 27-10

Đến sáng 27-10, đa số các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tích đầy nước. Nhiều thủy điện đang xả lũ điều tiết.

Clip: Sạt lở trên tuyến đường ở xã Trà Tập - TP Đà Nẵng

Trước nguy cơ sạt lở đất và nhiều vùng xảy ra ngập lụt, các xã phường ở Đà Nẵng đã di dời hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong sáng 27-10, lãnh đạo các địa phương vùng núi của TP Đà Nẵng tiếp tục cập nhật nhiều hình ảnh cho thấy xuất hiện ngày càng nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhà cửa người dân, công trình của Nhà nước bị hư hỏng.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 10.

Một chiếc ghe của người dân bị trôi về đập Khe Tân - xã Đại Lộc

Từ đêm 26 đến sáng 27-10, nhiều khu vực thấp trũng tại các xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn như Gò Nổi, Thượng Đức, Đại Lộc, Thu Bồn, Hội An đã bị ngập nặng, có nhiều nhà dân nước ngập trên 1 m. 

Trong sáng 27-10, nước vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Riêng tại xã Thượng Đức, có hơn 2.000 nhà dân bị chia cắt. Tại phường Hội An, nước cũng đã tràn vào nhiều tuyến đường trong khu phố cổ.

Clip: Nhiều nơi ở xã Gò Nổi - TP Đà Nẵng bị ngập nặng

Trong khi các xã phường ở phía hạ du nước đang lên thì ở phía thượng nguồn trời mưa lớn trở lại. Số liệu cập nhật lúc 11 giờ ngày 27-10 cho thấy lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn như A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 đều tăng mạnh so với vài tiếng trước.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 11.

Hạ du Đà Nẵng ngập lụt , thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ khẩn cấp - Ảnh 12.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng đang bị ngập lũ

Cụ thể, mực nước về hồ A Vương hơn 1.305 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn hơn 885 m3/giây (lúc 8 giờ xả 195 m3/giây).

Nước về hồ Đăk Mi 4 hơn 2.089 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 1.724 m3/giây (lúc 8 giờ xả 947 m3/giây); nước về hồ Sông Tranh 2 hơn 1.840 m3/giây, xả lũ hơn 1.528 m3/giây (lúc 8 giờ xả 1.088 m3/giây)...

Tin liên quan

Lũ khẩn cấp trên sông, hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt

Lũ khẩn cấp trên sông, hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt

(NLĐO) – Mưa lớn kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, hàng ngàn hộ dân tại khu vực rốn lũ Thượng Đức bị ngập, chia cắt.

Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

(NLĐO) – Trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Đà Nẵng: Một học sinh bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn

(NLĐO) – Trong lúc chơi đùa phía trước nhà, một học sinh lớp 3 tại xã vùng cao của Đà Nẵng bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

