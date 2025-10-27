CLIP: Mưa lớn, hàng loạt ngầm tràn chia cắt, hồ đập mở tràn xả nước

Trưa 27-10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua, khu vực tỉnh này có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 270 mm; khu vực phía Nam tỉnh lượng mưa từ 120 – 220 mm, có nơi trên 270 mm.

Hàng loạt ngầm tràn ở tỉnh Quảng Trị bị chia cắt,

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh này bị ngập từ 0,3 - 0,8 m gồm: tuyến Quốc lộ 49C đoạn qua xã Vĩnh Định; tỉnh lộ 584 đoạn qua xã Diên Sanh... Trong khi đó, hàng loạt ngầm, tràn ở xã Ba Lòng, Đakrông, A Dơi, La Lay... bị nước lũ chia cắt.

Tại các vị trí này, lực lượng chức năng đã chốt chặn, không cho người và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Ngầm tràn tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ chia cắt, lực lượng chức năng túc trực, cảnh báo nguy hiểm cho người dân

Riêng tại xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường thôn ngập sâu từ 1 - 1,5 m. Có 235 hộ dân ở xã này bị ngập từ 0,3 - 0,5 m.

Hiện tại, tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Quảng Trị quản lý đạt khoảng 80% so với dung tích thiết kế.

Hiện có 11 hồ đập, gồm: hồ Ái Tử, Khe Mây, Nghĩa Hy, Đá Mài, Tân Kim, Phú Dụng, Trúc Kinh, Hà Thượng, Kinh Môn, Bảo đài, Bàu Nhum đang vận hành mở tràn để điều tiết mực nước hồ theo quy trình. Tất cả các hồ đập đang an toàn.

Sáng 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tham gia khắc phục tình trạng rác, cây gỗ ứ đọng tại khu vực đập tràn xã Hòa Tiến, nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập do nước lũ dâng cao.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, đã chỉ đạo các lực lượng quân sự và dân quân xử lý khối lượng lớn rác thải, cây ngã đổ bị mắc kẹt ở thượng lưu cầu Hòa Tiến. Nước từ thượng nguồn đổ về đập tràn xã Hoà Tiến Kéo theo lượng lớn rác thải Sau xử lý kịp thời, dòng chảy được thông thoáng Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến cho biết việc xử lý kịp thời đã giúp dòng chảy thông thoáng, giảm nguy cơ sạt lở, bảo vệ đập tràn, hoa màu và tài sản của người dân.



