Người lao động News

Thời sự

Đà Nẵng quy định tiêu chuẩn công chức được ủy quyền chứng thực tại cấp xã

B.Vân

(NLĐO) - Công chức được uỷ quyền chứng thực phải có trình độ đại học chuyên ngành luật và thâm niên 3 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp

Ngày 13-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực chứng thực.

Người được ủy quyền phải có trình độ đại học (chuyên ngành luật) trở lên và tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp.

Theo Nghị quyết, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện các nội dung gồm: chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước cấp; chứng thực chữ ký; chứng thực chữ ký của người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối hoặc phân chia di sản; chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch…

Đà Nẵng quy định công chức cấp xã được ủy quyền chứng thực mới nhất - Ảnh 1.

Người dân đến nộp hồ sơ chức thực tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Quy định mới này được đưa ra vì thực tế hiện nay, hơn một nửa thủ tục hành chính tại UBND cấp xã liên quan đến chứng thực, nhiều thủ tục cần trả kết quả ngay trong ngày. Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp xã vừa phải quản lý, điều hành chung, vừa trực tiếp xử lý hồ sơ, khiến khối lượng công việc dồn dập và áp lực rất lớn.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, cho rằng việc ủy quyền chứng thực cho công chức sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Tại phường này, thời gian gần đây, người dân đến chứng thực hồ sơ tăng cao. Thẩm quyền ký hồ sơ chứng thực thuộc chủ tịch và phó chủ tịch phường.

Trong khi, đặc thù của phường Hòa Khánh là phòng làm việc lãnh đạo cách xa bộ phận một cửa, khiến việc ký hồ sơ dễ chậm trễ.

Để thuận lợi cho người dân, phường phải bố trí hai phó chủ tịch thay phiên làm việc trực tiếp tại bộ phận một cửa cùng cán bộ văn thư đóng dấu tại chỗ.


