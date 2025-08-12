Ngày 12-8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Tính đến ngày 1-7, toàn thành phố có 1.335 người hoạt động không chuyên trách làm việc tại các xã, phường mới. Trước khi sắp xếp, con số này là hơn 3.000 người.

Theo tờ trình, UBND TP Đà Nẵng đề xuất áp dụng mức phụ cấp hằng tháng theo Nghị quyết của HĐND TP (cũ) đến ngày 31-5-2026 đối với người hoạt động không chuyên trách.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND thành phố cho rằng, mức phụ cấp mà Đà Nẵng (cũ) áp dụng thấp hơn so với tỉnh Quảng Nam (cũ). Vì vậy, Ban đề xuất giữ nguyên mức phụ cấp theo quy định cũ của từng địa phương để đảm bảo công bằng và tránh giảm thu nhập trong thời gian chuyển tiếp.

TP Đà Nẵng hiện có 1.335 người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã

HĐND TP Đà Nẵng đi đến thống nhất, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả phần đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

Ngoài ra, thành phố sẽ hỗ trợ thêm phụ cấp hằng tháng, chia theo mức được quy định tại nghị quyết cũ của hai địa phương trước khi sáp nhập.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc TP Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ 0,36 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ trung cấp; 0,6 lần với trình độ cao đẳng; 0,84 lần với trình độ đại học và 1,17 lần với trình độ thạc sĩ.

Người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) được hỗ trợ 1,01 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ đại học trở lên; 0,87 lần nếu có trình độ dưới đại học.