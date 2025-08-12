HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đà Nẵng thống nhất mức phụ cấp mới cho người hoạt động không chuyên trách

B.Vân

(NLĐO) - HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua mức phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường kèm khoản hỗ trợ để đảm bảo thu nhập

Ngày 12-8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Tính đến ngày 1-7, toàn thành phố có 1.335 người hoạt động không chuyên trách làm việc tại các xã, phường mới. Trước khi sắp xếp, con số này là hơn 3.000 người.

Theo tờ trình, UBND TP Đà Nẵng đề xuất áp dụng mức phụ cấp hằng tháng theo Nghị quyết của HĐND TP (cũ) đến ngày 31-5-2026 đối với người hoạt động không chuyên trách.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND thành phố cho rằng, mức phụ cấp mà Đà Nẵng (cũ) áp dụng thấp hơn so với tỉnh Quảng Nam (cũ). Vì vậy, Ban đề xuất giữ nguyên mức phụ cấp theo quy định cũ của từng địa phương để đảm bảo công bằng và tránh giảm thu nhập trong thời gian chuyển tiếp.

Đà Nẵng thống nhất mức phụ cấp mới cho người hoạt động không chuyên trách- Ảnh 1.

TP Đà Nẵng hiện có 1.335 người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã

HĐND TP Đà Nẵng đi đến thống nhất, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả phần đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

Ngoài ra, thành phố sẽ hỗ trợ thêm phụ cấp hằng tháng, chia theo mức được quy định tại nghị quyết cũ của hai địa phương trước khi sáp nhập.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc TP Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ 0,36 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ trung cấp; 0,6 lần với trình độ cao đẳng; 0,84 lần với trình độ đại học và 1,17 lần với trình độ thạc sĩ.

Người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) được hỗ trợ 1,01 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ đại học trở lên; 0,87 lần nếu có trình độ dưới đại học.

Tin liên quan

Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch khu du lịch sinh thái hơn 300 ha dọc Quốc lộ 14G

Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch khu du lịch sinh thái hơn 300 ha dọc Quốc lộ 14G

(NLĐO) - Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái dọc tuyến Quốc lộ 14G - Đà Nẵng được định hướng phát triển bền vững, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

Khánh thành ngôi trường cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Trường Hy Vọng dành cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 mới khánh thành với 2 khối nhà 5 tầng gồm cả khu học tập và nội trú

không chuyên trách Đà Nẵng phụ cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo