Đà Nẵng quy hoạch 16 tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài 204 km

Sáng 24-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng – tầm nhìn, thách thức và giải pháp bền vững".

Hàng loạt chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết việc sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam mở ra không gian phát triển quy mô lớn về đô thị, du lịch, logistics. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, thành phố đối diện áp lực giao thông và nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, đòi hỏi phải có bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường.

Theo ông Nam, Đà Nẵng định hướng lấy đường sắt đô thị làm trục xương sống của mạng lưới giao thông thông minh, kết nối nội đô với Huế, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, hình thành chuỗi đô thị liên vùng. Hệ thống này sẽ được tích hợp đồng bộ với BRT, xe buýt điện, xe đạp chia sẻ và các trung tâm giao thông lớn, đảm bảo mỗi khu đô thị cách ga metro không quá 500m.

"Nguyên tắc đảm bảo mỗi điểm đô thị đều cách ga metro không quá 500m, ngoại ô không quá 2km. Thời gian chuyển đổi phương tiện giao thông không quá 5 phút" - ông Nam cho hay.

Đà Nẵng ưu tiên kêu gọi đầu tư đường sắt đô thị theo mô hình PPP (ảnh: AI)

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lương Thạch Vỹ cho biết quy hoạch gồm 16 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 204 km, chia làm hai giai đoạn đầu tư từ nay đến năm 2045.

Trong đó, hai dự án ưu tiên là tuyến Đà Nẵng – Hội An – Tam Kỳ – Chu Lai và tuyến kết nối ga đường sắt tốc độ cao với trung tâm thành phố.

Đà Nẵng dự kiến huy động 3 nguồn vốn gồm đầu tư công, ODA và vốn tư nhân, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư tư nhân theo mô hình PPP và phát triển đô thị theo định hướng TOD (Transit Oriented Development) – lấy giao thông công cộng làm hạt nhân phát triển.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, đại diện hệ thống đường sắt Thâm Quyến (Trung Quốc) nhận định quy hoạch của Đà Nẵng phù hợp xu thế, song cần tối ưu mạng lưới ở khu vực phía nam và giữ tỉ lệ đất giao thông 23-26%, trong đó giao thông công cộng chiếm 10-25%.

Cũng theo chuyên gia này, để đạt mục tiêu phát triển giao thông tổng hợp bền vững, Đà Nẵng cần xây dựng mạng lưới đường sắt đa tầng, đa mô hình, tích hợp, gắn chặt với quy hoạch sử dụng đất. Việc xây dựng đường sắt đô thị Đà Nẵng cũng cần sự hỗ trợ của Trrung ương về cơ chế và chính sách đặc biệt thí điểm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tương ứng như Hà Nội, TP HCM.