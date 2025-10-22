HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

TP HCM đề xuất 4 kịch bản đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đề xuất 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, trong đó ưu tiên tuyến metro số 2 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đề xuất phương án kết nối đường sắt giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành nhằm hình thành trục giao thông chiến lược, phục vụ nhu cầu trung chuyển hành khách trong tương lai gần.

Đề xuất 4 kịch bản đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép mái chính và các khu vực mái che - Ảnh: NGUYỄN TUẤN

4 phương án kết nối 2 sân bay

Theo UBND TP HCM, căn cứ vào các quy hoạch hiện hành, việc kết nối hai sân bay có thể được thực hiện thông qua mạng lưới đường sắt đô thị với bốn phương án sơ bộ.

Phương án 1 là kết nối thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ di chuyển đến ga Bà Quẹo bằng metro số 2, sau đó tiếp tục đi theo tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2 sử dụng tuyến metro số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hành khách sẽ di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất theo tuyến metro số 6, rồi nối ray với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu để tiếp tục hành trình.

Phương án 3 là đi theo tuyến metro số 4 đến ga Bến Thành, sau đó chuyển sang tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) rồi tiếp tục kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Phương án 4 kết hợp các tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành), metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài qua Đồng Nai, metro số 2 của Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, hành khách từ Tân Sơn Nhất đi metro số 2 đến ga Bến Thành, sau đó chuyển sang metro số 1 kéo dài qua Đồng Nai để nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đề xuất 4 kịch bản đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành - Ảnh 3.

Đường băng cất hạ cánh đến nay cơ bản đã hoàn thành. Cuối tháng 9 vừa qua, sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Phương án khả thi nhất

UBND TP HCM đánh giá phương án kết nối qua tuyến metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là khả thi và thuận lợi nhất để triển khai sớm.

Hiện đoạn Bến Thành - Tham Lương (dài khoảng 12 km) của tuyến metro số 2 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành trước năm 2032. Khu vực quanh ga Bà Quẹo – nơi đóng vai trò trung chuyển giữa sân bay Tân Sơn Nhất và metro – cũng đang được nghiên cứu mở rộng các trục đường chính như Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý, dự kiến hoàn thành năm 2029, tạo điều kiện thuận lợi cho luồng khách trung chuyển.

Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 6 km) dự kiến đi ngầm dọc theo đường Hàm Nghi và Mai Chí Thọ, giúp hạn chế khâu giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong khi đó, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành đi dọc theo hành lang cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, phần lớn qua khu vực đất trống, thuận lợi để triển khai nhanh.

Trục đường sắt này có ưu thế lớn khi kết nối trực tiếp với trung tâm TP HCM tại ga Bến Thành – điểm giao của các tuyến metro số 1, 2, 3 và 4.

Khi metro số 6 được đầu tư và hoàn thiện, tuyến này sẽ đi qua cả ba nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, tạo thêm hành lang vận tải liên thông giữa hai sân bay, giảm tải cho khu vực trung tâm.

UBND TP HCM cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh phương án kết nối này, bảo đảm đồng bộ tiến độ, hạ tầng và các yếu tố kỹ thuật, lựa chọn công nghệ hiện đại, có khả năng tích hợp và mở rộng trong tương lai. Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hai tuyến đường sắt đô thị số 2 và Thủ Thiêm - Long Thành, đồng thời tiếp tục đầu tư tuyến metro số 6 để tăng cường năng lực kết nối.

Theo kế hoạch của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026. Khi đó, nếu Tân Sơn Nhất đảm nhận toàn bộ các chuyến bay nội địa (khoảng 29,5 triệu khách/năm) và Long Thành đảm nhận các chuyến quốc tế (hơn 19 triệu khách/năm), lượng hành khách trung chuyển giữa hai sân bay ước đạt 1,5 triệu lượt mỗi năm – tương đương hơn 4.000 người mỗi ngày.

Tin liên quan

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét kỹ lưỡng việc chuyển các chuyến bay về sân bay Long Thành

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét kỹ lưỡng việc chuyển các chuyến bay về sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ông Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ cần xem xét, đánh giá toàn diện việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% chuyến bay quốc tế

(NLĐO)- Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, điều phối tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa phù hợp từng thời kỳ

TP HCM sân bay Long Thành Metro metro số 2 metro kết nối sân bay Long Thành
    Thông báo