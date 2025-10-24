Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại

NGUYỄN THẾ

Cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ từng bước, phát triển CN đường sắt và hệ sinh thái bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 23-10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có dự án đi qua.

Nhiều dự án có tiến triển

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát, kiểm điểm các nhiệm vụ đã đề ra; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là vướng mắc về thể chế để sớm trình Quốc hội xem xét, bổ sung.

Từ sau phiên họp vào ngày 9-7 đến nay, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp; ban hành gần 20 văn bản chỉ đạo liên quan các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt. Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo đã giao 39 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án. Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 16 nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu; đang tích cực, tập trung triển khai 10 nhiệm vụ; còn 8 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ do liên quan đối tác nước ngoài hoặc cần thời gian thực hiện; 5 nhiệm vụ chưa đến hạn.

Cụ thể, Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai tích cực, sẽ thành lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10-2025; dự kiến khởi công vào ngày 19-12. Trong khi đó, tại dự án đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, các bộ, ngành đang phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, 12/15 địa phương đã khởi công, khởi động xây dựng khu tái định cư vào ngày 19-8. Ban Quản lý dự án Đường sắt đang tổ chức lựa chọn tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án; sẵn sàng lập dự toán, hồ sơ mời thầu để lựa chọn tư vấn khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; nghiên cứu, đề xuất hình thức đầu tư; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án.

Tại Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai) phấn đấu khởi công và hoàn thành phân kỳ 1 từ năm 2026-2030. Tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) đã hoàn thành báo cáo giữa kỳ, đang triển khai lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng thể, bao gồm công nghệ, tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng. Tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) đã khởi công ngày 9-10...

TP HCM đang triển khai một số nhiệm vụ liên quan 7 tuyến đường sắt đô thị; thủ tục điều chỉnh Dự án tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương, phấn đấu khởi công cuối năm nay.

Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phốiẢnh: NHẬT BẮC

Không để chậm trễ vì thiếu vốn

Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, lưu ý các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Hải Phòng, Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại (ga Nam Hải Phòng, Yên Thường...).

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam về đường sắt tốc độ cao (trên cơ sở tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế) trong tháng 10-2025, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Khẩn trương hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt lựa chọn xong tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, dự toán lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý I/2026.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng quyết định huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi cho Dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai); phối hợp Bộ Quốc phòng sớm thống nhất chủ trương thu hồi đất cho depot Dự án tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc)... UBND TP HCM được yêu cầu tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), ưu tiên số một cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan giải quyết sớm các kiến nghị về vốn ODA, cơ chế tài chính cho các dự án đường sắt đô thị. Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ vì thiếu vốn.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ từng bước, phát triển công nghiệp đường sắt và hệ sinh thái đường sắt bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ pháp lý; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với các chuyên gia giúp Việt Nam trong triển khai các dự án đường sắt; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ công nghiệp đường sắt cả trong nghiên cứu, sản xuất lẫn bảo hành, bảo trì, sửa chữa; xây dựng đề án về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Các Phó Thủ tướng tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo