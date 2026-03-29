Thời sự

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi"

B.Vân - Tr.Thường

(NLĐO) - Trong kế hoạch siết vỉa hè, Đà Nẵng sẽ xử lý vi phạm và “phạt nguội” để ngăn tái lấn chiếm

Sáng 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự đô thị, phấn đấu 100% xã, phường đảm bảo tiêu chí về vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan. Thành phố xác định đây không phải nhiệm vụ ngắn hạn mà là công việc thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè

Để hiện thực hóa mục tiêu, lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân bằng nhiều hình thức, trong đó có ứng dụng công nghệ số; tổ chức sắp xếp lại vỉa hè, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; đồng thời đổi mới phương thức quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, ứng dụng dữ liệu từ Trung tâm IOC để phát hiện, xử lý vi phạm và ngăn ngừa tái diễn. 

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện liên tục, không để xảy ra tình trạng "đánh trống bỏ dùi".

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 1.

Các lực lượng ra quân, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên đường Núi Thành, phường Hoà Cường

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 2.

Nhắc nhở người dân di dời cây cối vào nhà, trả lại vỉa hè thông thoáng

Cụ thể hóa chỉ đạo, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp các đơn vị triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh vi phạm; tổ chức kẻ vạch, phân định rõ phần vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực được sử dụng tạm thời; yêu cầu tháo dỡ toàn bộ vật cản, biển hiệu di động, chấm dứt tình trạng lấn chiếm để kinh doanh.

Song song, ngành xây dựng sẽ thực hiện chỉnh trang đô thị như sắp xếp hệ thống biển báo giao thông, xử lý quảng cáo trái phép, chăm sóc cây xanh, bố trí lại các điểm tập kết rác đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nghiên cứu áp dụng "phạt nguội" qua hình ảnh.

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 3.

Di dời các vật dụng lấn chiếm vỉa hè

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh 1.

Một đoạn vỉa hè đường Núi Thành thông thoáng sau khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở

Các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn: hoàn thành tuyên truyền, sắp xếp trước 31-3; tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trước 30-4; sau đó duy trì thường xuyên, gắn với các giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm.

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 4.

Hàng quán vẫn bày bán tràn vỉa hè tại đường Núi Thành trong sáng 29-3

Ở cấp cơ sở, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Trương Thanh Dũng cam kết triển khai quyết liệt theo phương châm "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Lãnh đạo phường nhấn mạnh yêu cầu làm thực chất, dứt điểm, không hình thức, không nửa vời.

Tại phường Hoà Khánh, địa phương cũng tổ chức ra quân dọn dẹp vỉa hè ở đường Hoàng Văn Thái cùng nhiều tuyến khác. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường cho biết quan điểm của phường là "nói không với kinh doanh vỉa hè". 

Theo đó, toàn bộ vỉa hè, đặc biệt trên các trục đường chính, sẽ không được sử dụng cho mục đích buôn bán. "Không có chuyện kẻ vạch để cho phép kinh doanh. Vỉa hè phải được trả lại đúng chức năng là phục vụ người đi bộ" - ông Tuấn khẳng định.

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh 2.

Công an phường Hoà Khánh lập biên bản đối với ô tô đậu trên vỉa hè trong sáng 29-3

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh 3.

Sau lễ ra quân, phường Hoà Khánh tổ chức siết trật tự vỉa hè, những hộ kinh doanh lấn chiếm bị thu giữ vật dụng

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh 4.

Hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thái bị buộc di dời vật dụng

Đà Nẵng ra quân siết trật tự vỉa hè, quyết không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè

Tại phường Quảng Phú, địa phương cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Sử cho biết sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó xác định công tác tuyên truyền, vận động là nền tảng lâu dài. 

Mục tiêu là nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi trực tiếp của mỗi cá nhân.

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 5.

Phường Quảng Phú ra quân lập trật tự vỉa hè

Đà Nẵng siết trật tự vỉa hè quyết tâm không đánh trống bỏ dùi - Ảnh 6.

Cán bộ phường Quảng Phú tuyên truyền, nhắc nhở người dân sau lễ ra quân

Lễ ra quân cấp thành phố được tổ chức tại hai điểm chính: Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường) với sự tham gia của 14 xã, phường; và khu vực Công viên trung tâm đường Phạm Hồng Thái (phường Hội An) với 11 xã, phường. Các địa phương còn lại cũng đồng loạt tổ chức ra quân tại địa bàn quản lý.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng đã tỏa về nhiều tuyến phố, kết hợp phát loa tuyên truyền, trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để vận động, nhắc nhở và hỗ trợ di dời hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Trong ngày đầu, hoạt động chủ yếu tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành.

(NLĐO) - Phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu chủ xe bánh mì chấm dứt ngay hành vi lấn chiếm vỉa hè

Clip: Phường Tam Kỳ ở Đà Nẵng bắt đầu dẹp lấn chiếm vỉa hè

(NLĐO) – Bước đầu, phường Tam Kỳ tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, sau đó sẽ kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm.

Hai lời giải cho vỉa hè đô thị

Tôi vừa sang Trung Quốc, trong lúc tham quan, du lịch đã dành nhiều thời gian quan sát và tìm hiểu về cách thức quản lý vỉa hè

