Đà Nẵng rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Đà Nẵng đang hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp và tăng cường kiểm tra tại cơ sở, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3
Chỉ còn ít ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15-3), TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát ở từng địa phương nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Khu vực trung tâm TP Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử
Thành phố cũng chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các phương án bảo vệ bầu cử và xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, Đà Nẵng chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, nhằm bảo đảm hoạt động bỏ phiếu diễn ra an toàn và đúng quy định.
Tại cơ sở, nhiều địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị. Sáng 12-3, đoàn lãnh đạo phường Hải Châu do bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư phường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn.
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, toàn TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.784 tổ bầu cử, hơn 2,18 triệu cử tri.
