Đà Nẵng rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

Chỉ còn ít ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15-3), TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát ở từng địa phương nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.



Ngày 11-3, Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố tổ chức phiên họp thứ 4 để rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị trong giai đoạn nước rút

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành và địa phương bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường kiểm tra, giám sát từng khâu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 231 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử, trong đó có 70 điểm tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội và 161 điểm tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Các hội nghị diễn ra dân chủ, đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong ảnh, ông Tán Văn Thạnh, Trưởng thôn và ông Tán Kim, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng rà soát lại bảng niêm yết danh sách cử tri tại hội trường nhà văn hóa thôn

Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại khu dân cư. Nhiều tuyến đường, khu dân cư được trang trí pano, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí sôi nổi hướng tới "Ngày hội toàn dân đi bầu cử".

Khu vực trung tâm TP Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử

Thành phố cũng chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các phương án bảo vệ bầu cử và xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, Đà Nẵng chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, nhằm bảo đảm hoạt động bỏ phiếu diễn ra an toàn và đúng quy định.

Tại cơ sở, nhiều địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị. Sáng 12-3, đoàn lãnh đạo phường Hải Châu do bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư phường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn.

Qua kiểm tra, bà Cao Thị Huyền Trân ghi nhận sự chủ động của các ban bầu cử và tổ bầu cử trong công tác chuẩn bị. Đồng thời đề nghị các điểm bầu cử tiếp tục rà soát kỹ các khâu tổ chức, bảo đảm niêm yết đầy đủ các danh sách theo quy định, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại các điểm bỏ phiếu của phường Hải Châu, trưởng ban bầu cử và thành viên tổ bầu cử đang hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu...

Cử tri thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng tìm hiểu thông tin tiểu sử của những người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố

Tại điểm bỏ phiếu tổ bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, toàn TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.784 tổ bầu cử, hơn 2,18 triệu cử tri.



