Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều tối 11-3, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cùng Đoàn công tác số 5 của Thành ủy TPHCM đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Lái Thiêu.

Theo báo cáo, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lái Thiêu được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Toàn phường có 38 khu vực bỏ phiếu, được bố trí tại các văn phòng khu phố, trường học và một số nhà dân, tạo điều kiện thuận lợi để hơn 64.000 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có khoảng 15.000 cử tri tạm trú.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 33 (khu phố Bình Nhâm) và khu vực bỏ phiếu số 29 (khu phố Đông Tư).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lái Thiêu



Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các tổ bầu cử tại cơ sở.

Các bước chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự và bảo đảm tiến độ theo quy định. Việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử cũng như tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội của địa phương, thông qua các hội nghị của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, ban điều hành khu phố, các cơ sở tôn giáo.

Địa phương còn tăng cường tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô nhằm tạo không khí sôi nổi, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày hội toàn dân.

Tại buổi kiểm tra, ông Đặng Minh Thông cũng lưu ý Ủy ban Bầu cử phường Lái Thiêu tiếp tục rà soát, chỉnh sửa một số chi tiết về hình thức trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu để bảo đảm đúng quy cách theo quy định; đồng thời chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.



