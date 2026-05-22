HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho các dự án “đắp chiếu”

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn diện các dự án, khu đất chậm triển khai, tồn đọng kéo dài nhằm tháo gỡ vướng mắc, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Ngày 22-5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành nhiều công văn liên quan việc rà soát các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án trên địa bàn khẩn trương báo cáo tình hình triển khai các dự án chậm tiến độ, tồn đọng hoặc gặp khó khăn kéo dài.

Đà Nẵng tổng rà soát dự án chậm triển khai yêu cầu báo cáo trước 31 - 5 - 2026 - Ảnh 1.

Đà Nẵng yêu cầu xã phường, các nhà đầu tư cung cấp thông tin về dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài

Nội dung báo cáo phải nêu rõ hồ sơ pháp lý, nguyên nhân vướng mắc và các kiến nghị tháo gỡ liên quan lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính cùng các vấn đề liên quan khác.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát cả những trường hợp từng được cơ quan chức năng xem xét nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm hoặc chưa được tổng hợp theo các nghị quyết mới của Quốc hội.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các nhà đầu tư đề xuất cụ thể nội dung cần tháo gỡ để tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án, đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, hạn chế tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Theo văn bản, hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, kiến nghị từ các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế là trước ngày 31-5-2026. "Sau thời hạn này, trường hợp không có văn bản phản ánh sẽ được xem như không có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong đợt rà soát hiện nay",

Song song đó, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tập trung rà soát các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc vướng mắc kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương phải phân loại rõ các tồn tại liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 7-6 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xử lý.

Tin liên quan

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa công bố danh mục nhiều dự án du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô lớn nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế địa phương

Lãnh đạo Đà Nẵng "gỡ vướng" cho loạt dự án ngàn tỉ khu vực phía Nam

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan đến việc chậm trễ thi công dự án.

Lãnh đạo Đà Nẵng ra "tối hậu thư" với dự án gần 50 tỉ đồng kéo dài 9 năm

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu đến tháng 7 phải hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đà Nẵng dự án chậm tiến độ tháo gỡ vướng mắc vướng mắc đất đai tổng rà soát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo