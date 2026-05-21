Lãnh đạo Đà Nẵng "gỡ vướng" cho loạt dự án ngàn tỉ khu vực phía Nam

Sáng 21-5, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án KCN Tam Anh 1, Đường nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đi KCN Tam Anh (giai đoạn 2), KCN Tam Anh An An Hòa.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo xanh cầm chai nước) trao đổi về các vướng mắc tại dự án KCN Tam Anh 1

Dự án KCN Tam Anh 1 do Công ty CP Kính nổi Chu Lai - CFG làm chủ đầu tư có quy mô hơn 167 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ quý II-2025 đến quý IV-2028.

Đến nay, dự án đã hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã phê duyệt 48 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí hơn 350 tỉ đồng; diện tích đã bồi thường đạt 127,18 ha trên tổng số 167,05 ha.

Tuy nhiên, vẫn còn gần 40 ha chưa hoàn thành phương án do vướng đất công, nghĩa địa và các thủ tục liên quan đến thừa kế, xác nhận quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang thiếu quỹ đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và chưa có nguồn đất đá phù hợp phục vụ san lấp với nhu cầu gần 1 triệu m³…

Đối với dự án KCN Tam Anh – An An Hòa, chủ đầu tư là Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa - cho biết dự án có quy mô 435,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.152 tỉ đồng. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành góp đủ 832 tỉ đồng vốn chủ sở hữu theo cam kết và đã đầu tư khoảng 300 tỉ đồng cho công tác chuẩn bị dự án.

Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý về đầu tư, quy hoạch, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đồng thời được giao thuê hơn 27 ha đất giai đoạn 1 để triển khai xây dựng hạ tầng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 118,2 ha, tương đương hơn 27% tổng diện tích dự án; toàn bộ 1.808 ngôi mộ thuộc diện di dời đã được phê duyệt phương án hỗ trợ.

Đoàn công tác làm việc tại nhà điều hành dự án KCN Tam Anh – An An Hòa

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, một số hồ sơ đất đai phải tiếp tục xác minh, trong khi việc tạo quỹ đất sạch quy mô lớn để xúc tiến đầu tư thứ cấp còn chậm. Doanh nghiệp kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng tốc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 và hỗ trợ xúc tiến đầu tư nhằm sớm đưa dự án vào vận hành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã tập trung rà soát đưa ra kết luận cụ thể đối với từng nhóm vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giao đất, tái định cư, vật liệu san lấp và kết nối hạ tầng để tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp động lực ở khu vực phía Nam thành phố.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan Kiểm tra dự án đường nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đi KCN Tam Anh (giai đoạn 2), ông Phan Thái Bình bày tỏ sự không hài lòng khi trên công trường không có phương tiện, máy móc thi công. Trong khi đó, tại buổi kiểm tra hôm 11-3, ông Bình đã chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, chủ đầu tư cũng cam kết đến 30-6 hoàn thành toàn bộ tuyến đường, nhưng từ đó đến nay hiện trạng không thay đổi. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm các cán bộ liên quan đến dự án vì không thực hiện theo thông báo kết luận của UBND TP, báo cáo kết quả cụ thể cho Sở Nội vụ. Ngoài ra, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu nhanh chóng đưa máy móc thiết bị vào thi công. Nếu trong ngày mai (22-5), nhà thầu không có mặt trên thực địa để thi công dự án thì sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng, thông báo cấm đấu thầu.



