Thời sự

Lãnh đạo Đà Nẵng ra "tối hậu thư" với dự án gần 50 tỉ đồng kéo dài 9 năm

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu đến tháng 7 phải hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 19-5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và làm việc với UBND xã Thạnh Bình về các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (chủ đầu tư), dự án trên được phê duyệt từ năm 2017 và điều chỉnh nhiều lần, với tổng mức đầu tư hơn 49,1 tỉ đồng, tiến độ đến ngày 31-8-2026,

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu hoàn thành dự án trong tháng 7-2026

Dự án gồm các hạng mục: trùng tu khu di tích gốc, nâng cấp các tuyến đường kết nối và xây dựng khu phát huy giá trị di tích rộng khoảng 17.500 m² với nhiều công trình phụ trợ, cảnh quan phục vụ khách tham quan.

Đến nay, khu di tích gốc đã hoàn thành trùng tu, tu bổ các hạng mục nhà chính, nhà ngang, mộ thân sinh, sân vườn và được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Đối với khu phát huy giá trị di tích, dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng hợp đồng với nhiều hạng mục như sân cộng đồng, nhà vệ sinh, cầu đi bộ, kè gia cố bờ suối và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân và các đoạn tuyến đường kết nối. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 2.500 m², chiếm khoảng 13% tổng diện tích dự án.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, phát biểu tại buổi làm việc

UBND xã Thạnh Bình cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện việc bồi thường, tái định cư. Xã đề xuất thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực nhằm quản lý, phát huy giá trị khu lưu niệm, mở rộng không gian trưng bày và kết nối phát triển du lịch với các điểm đến như Làng cổ Lộc Yên, Hang Dơi…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã Thạnh Bình trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kết luận buổi làm việc

Đối với dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.

Để đảm bảo tiến độ, bà Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng còn lại phải hoàn thành trước ngày 30-6. Mục tiêu đặt ra là toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 31-7 để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng vào tháng 10-2026.

Về các kiến nghị của địa phương, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thành phố sắp ban hành quy chế quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, tạo cơ sở để xã Thạnh Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch bố trí nhân lực quản lý, thuyết minh chuyên nghiệp tại di tích. Đối với việc mở rộng không gian trưng bày, bà thống nhất về mặt chủ trương nhưng yêu cầu hoàn thành các hạng mục hiện tại trước khi thực hiện các bước tiếp theo để tránh kéo dài dự án.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất đưa Hội làng Lộc Yên – Thạnh Bình vào chuỗi quảng bá du lịch chung của thành phố, dự kiến tổ chức điểm vào dịp 2-9-2026, đồng thời hỗ trợ kết nối các tour tuyến du lịch từ Hội An, Mỹ Sơn về địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị xã Thạnh Bình khẩn trương xây dựng Đề án phát triển kinh tế du lịch, tận dụng lợi thế về nông sản đặc sắc như măng cụt, bòn bon để phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân…

Khởi công mở rộng Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng

(NLĐO) - Tổng vốn đầu tư dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng gần 1.500 tỉ đồng, nâng công suất phục vụ lên 6 triệu khách/năm.

