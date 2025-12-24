HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất gần 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục sai phạm trên khu đất gần 10.000m2 sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

Ngày 24-12, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sử dụng đúng mục đích cho thuê ngắn hạn đối với khu đất vàng rộng gần 10.000m2 trên địa bàn.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Đất công cho thuê ngắn hạn bị bẻ lái", phản ánh tình trạng lợi dụng chính sách cho thuê đất giao thông tạm thời để sử dụng sai mục đích, kinh doanh trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất vàng 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu đất rộng gần 10.0002 bị sử dụng sai mục đích, từ bãi đỗ xe thành "tổ hợp thể thao"

Tối hậu thư: Thu hồi đất nếu tiếp tục sử dụng sai quy định

Cụ thể, khu đất vàng rộng gần 10.000 m2 trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ thuê tạm, đã bị "bẻ lái" từ bãi đỗ xe thành tổ hợp thể thao gồm sân bóng đá mini, sân Pickleball rộng hàng nghìn m2.

Ngay sau khi nhận phản ánh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng Võ Nguyên Chương đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra thực tế khu đất nêu trên.

Tại buổi kiểm tra hiện trạng, biên bản của đoàn công tác cho thấy phản ánh của báo chí là có cơ sở: "Khu đất đang triển khai xây dựng sân Pickleball, dựng trụ đèn và giăng lưới, trải thảm cỏ sân bóng mini. Đề nghị công ty tháo dỡ các hạng mục không đúng với mục đích sử dụng theo hợp đồng đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất.

"Nếu không thực hiện thì Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ hủy hợp đồng và thu hồi đất, khôi phục hiện trạng ban đầu theo quy định"- thông báo nêu rõ.

Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất vàng 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích - Ảnh 2.

Khối nhà từng là sân Pickleball được trả về đúng công năng là khu đỗ xe trong nhà

Liên quan vấn đề trên, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết đã cùng với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các công trình trên khu đất. Qua đó xác định dù phần thô kết cấu, diện tích xây dựng được thực hiện theo nội dung giấy phép xây dựng số 857/GPXD do UBND phường Ngũ Hành Sơn cấp, tuy nhiên chủ đầu tư đã sơn vạch, chia ô, ngăn lưới, có dấu hiệu chuyển đổi thành sân thể thao không đúng quy định.

"Thời gian đến, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất theo dõi, giám sát tiến trình khắc phục của đơn vị theo đúng quy định", lãnh đạo đơn vị báo cáo.

Chủ đầu tư nhận sai, hứa khắc phục

Ký vào biên bản làm việc, ông Trần Quang Niên – đại diện Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ – rầu rĩ cho biết hoàn toàn đồng tình với các ý kiến đã nêu của lực lượng chức năng. "Ngay trong ngày, tôi sẽ cho anh em khắc phục, thậm chí xuyên đêm"- ông Niên bày tỏ.

Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất vàng 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích - Ảnh 3.

Về hạng mục sân bóng, chủ đầu tư cho gỡ lưới giăng, trả về công năng là bãi đỗ xe ngoài trời

Về hạng mục sân Pickleball sai phép, đơn vị sẽ trả về đúng công năng là khu đỗ xe trong nhà có mái che. Đối với hạng mục sân bóng, đã cho gỡ lưới giăng, chuyển về đúng công năng là bãi xe ngoài trời.

"Sân Pickleball đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm mặt sân, kẻ vạch. Sân bóng cũng đã tốn cả trăm triệu đồng để trải thảm cỏ nhân tạo. Nay đành bỏ hết. Thiệt hại là rất lớn, nhưng chúng tôi chấp nhận, xem là bài học rất đắt", đại diện chủ đầu tư bày tỏ.

Ghi nhận của PV, những ngày qua, công tác khắc phục được thực hiện khẩn trương. Ở khu vực từng là sân Pickleball, đã có nhiều ô tô đậu đỗ.

Trần tình về nguyên nhân cải hoán bãi đỗ xe thành tổ hợp thể thao, ông Niên cho biết dù khu đất rất rộng, nằm trên đường lớn thích hợp làm chỗ đỗ xe nhưng lại "vướng" biển cấm xe tải 2,5 tấn trên đường Ngũ Hành Sơn (thuộc tuyến Quốc lộ 14B).

Do đó xe tải, xe container không thể ra vào. Trong khi đó, nhu cầu gửi xe ô tô, xe máy cá nhân tại khu vực chưa cao, do đó đã nóng vội, cải hoán thành các hạng mục không phép.

"Thời gian đến, bên cạnh việc kiến nghị di dời biển cấm tải, đơn vị sẽ chuyển hướng thu hút các phương tiện là xe chở khách du lịch, để cải thiện nguồn thu. Đảm bảo không tái phạm", ông Niên cam đoan.

Không chỉ mỗi khu đất gần 10.000m2 đường Ngũ Hành Sơn vi phạm

Ghi nhận của phóng viên, trong số 30 khu đất được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn đợt vừa qua, ngoài khu đất kể trên, còn có một số khu đất khác có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích.

Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất vàng 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích - Ảnh 4.

Khu đất rộng khoảng 500m2 tại giao lộ Lê Đức Thọ - Thành Vinh 1 (phường Sơn Trà) đang bị sử dụng sai mục đích

Đơn cử, khu đất rộng khoảng 500m2 tại giao lộ Lê Đức Thọ - Thành Vinh 1 (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng là đất công trình giao thông (mục đích làm bãi đỗ xe) nhưng hiện trạng lại xây dựng thành quán cà phê.

Trao đổi với PV, bà L. - chủ cơ sở này thừa nhận đã thuê đất lại từ một người khác, sau đó xây dựng làm quán cà phê thay vì bãi đỗ xe. Người này cho hay đất mặt tiền đường Lê Đức Thọ có giá thuê rất cao, nếu thuê chính thống thì làm không có lãi.

"Đất mình thuê lại từ một đơn vị không tiện kể tên. Đáng lẽ chỗ này làm bãi xe, nhưng mình làm quán cà phê, kinh doanh tạm 3 năm rồi trả", người này nói.

Về vụ việc, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đinh Vui – Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay quyền quản lý hiện tại vẫn đang thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng vì chưa bàn giao hồ sơ, hợp đồng thuê đất.

"Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý địa phương, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc, phối hợp đơn vị liên quan xử lý nghiêm nếu có vi phạm", Chủ tịch UBND phường Sơn Trà khẳng định.


