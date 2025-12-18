Đất công cho thuê ngắn hạn bị "bẻ lái"

Đầu tháng 12-2025, phóng viên Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của người dân TP Đà Nẵng về tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách thuê đất giao thông tạm thời để xây dựng và kinh doanh trái phép.

Biến tướng trên "đất vàng"

Theo tìm hiểu, từ tháng 4-2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã tổ chức cho thuê ngắn hạn 30 khu đất trên địa bàn. Phần lớn quỹ đất này được quy hoạch làm công trình giao thông (bãi đỗ xe) nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân và giảm áp lực giao thông đô thị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thuê cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không xây dựng công trình trái phép và chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều khu đất sau khi bàn giao đã bị sử dụng sai mục đích, biến tướng thành các tổ hợp kinh doanh dịch vụ.

Điển hình là khu đất gần 10.000 m² nằm tại mặt tiền đường Ngũ Hành Sơn (cạnh số 29 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn). Đây là khu "đất vàng" từng được thu hồi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Ghi nhận trong ngày 15 và 16-12, bên ngoài khu đất treo biển "Bãi giữ xe Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng" kèm bảng giá dịch vụ. Thế nhưng, trái ngược với tấm biển quảng cáo, bên trong gần như vắng bóng phương tiện gửi. Thay vào đó là công trường xây dựng nhộn nhịp với quy mô lớn.

Cụ thể, 4 sân bóng đá mini đang được trải thảm cỏ nhân tạo; 6 sân pickleball đã cơ bản hoàn thiện cùng khu vực kinh doanh giải khát.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một người xưng là quản lý sân pickleball cho biết tổ hợp này sẽ khai trương sau 5 ngày nữa. Người này tiết lộ khu đất được vận hành theo mô hình khép kín gồm gửi xe, rửa xe và thể thao. Đáng chú ý, người quản lý xác nhận tuy đất thuộc Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng nhưng có nhiều chủ đầu tư thuê lại mặt bằng để kinh doanh sân bãi.

Tìm đến trụ sở đăng ký của Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng tại số 502 Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn), phóng viên ghi nhận đây thực chất chỉ là một bãi trông giữ và rửa xe, không có biển hiệu công ty hay văn phòng giao dịch.

Làm việc với phóng viên, ông Trần Quang Niên, đại diện pháp luật Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng, xác nhận đơn vị đã trúng đấu giá thuê khu đất trên. Ông Niên thừa nhận việc xây dựng sân bóng, sân pickleball trên đất quy hoạch bãi đỗ xe.

Sân pickleball được xây dựng trên khu đất lẽ ra phải là bãi đỗ xe

Giải thích về việc này, ông Niên cho rằng công ty vẫn dành khoảng 5.000 - 6.000 m² để làm bãi đỗ xe, phần diện tích khuất tầm nhìn phía trong được tận dụng làm sân thể thao. Ông Niên lý giải việc xây dựng sân bãi là nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe cho chính đội ngũ lái xe. Về tính pháp lý, ông Niên nại lý do việc xây dựng thực hiện "theo phụ lục hợp đồng", song cũng thừa nhận phụ lục này vẫn đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đại diện doanh nghiệp này cũng phân trần, do thói quen đậu xe lòng lề đường của người dân nên nhu cầu gửi xe vào bãi chưa cao. Vị này cho rằng việc kết hợp làm sân thể thao là giải pháp hợp lý trong bối cảnh thành phố thiếu không gian vận động, đồng thời giúp tránh lãng phí tài nguyên đất đai, ngăn chặn tình trạng cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, khẳng định đối với đất công trình giao thông được cho thuê làm bãi đỗ xe, tuyệt đối không được phép xây dựng sân pickleball, sân bóng đá hay các công trình kinh doanh khác. "Tôi đã chỉ đạo kiểm tra thực tế, yêu cầu báo cáo rõ vụ việc để có hướng xử lý đúng quy định. Ngay khi có kết quả cụ thể, đơn vị sẽ thông tin đầy đủ" - ông Chương nhấn mạnh.

Theo ông Chương, chủ trương cho thuê ngắn hạn các khu đất công nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm và tạo điều kiện cho người dân kinh doanh hợp pháp. Riêng với đất công trình giao thông, việc sử dụng đúng mục đích sẽ giúp bổ sung hạ tầng bãi đỗ xe, góp phần tổ chức giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Song song với việc cho thuê, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng sẽ tăng cường giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích gây thất thoát ngân sách và ảnh hưởng trật tự đô thị.

Liên quan đến công tác này, trước đó vào tháng 8-2024, trên cương vị Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Nguyên Chương từng chỉ đạo tháo dỡ hơn 38 công trình lấn chiếm đất công (hàng quán, sân bóng...) trên đường Nguyễn Tất Thành, qua đó lập lại trật tự đô thị tại khu vực trọng điểm ven biển.

Theo ông Võ Nguyên Chương, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê ngắn hạn đối với 7 khu đất công có diện tích lớn, tọa lạc tại các vị trí đắc địa trên địa bàn. Thời hạn cho thuê dao động từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Đáng chú ý, 6 trong số này được ưu tiên thời hạn thuê 5 năm để đầu tư hạ tầng giao thông tĩnh (bãi đỗ xe, nhà để xe), nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố.



