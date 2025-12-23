Ngày 23-12, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, đại diện Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vào cuộc xác minh, xử lý các vi phạm sau khi người dân và báo chí phản ánh.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm nếu các phương tiện tái phạm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh tình trạng các xe tải trọng lớn đi vào đường cấm tải ở tuyến Trần Hưng Đạo ("CLIP: Thót tim cảnh xe tải trọng lớn giành đường giữa trung tâm Đà Nẵng"), quá trình di chuyển đã lấn ép các phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngay sau khi nhận phản ánh, ngày 22-12, lực lượng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải đã vào cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện một số phương tiện vi phạm. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.N.T. (SN 1975, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Tài xế T. được xác định đã điều khiến xe tải đi vào đường Trần Hưng Đạo. Làm việc tại trụ sở CSGT, tài xế T. thừa nhận lỗi vi phạm.

Đại diện Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải cho hay không chỉ trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng vẫn thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường phụ trách.

Thời gian tới, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải sẽ tham mưu, kiến nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lắp đặt thêm các biển cấm tải trọng theo giờ, qua đó làm cơ sở để quản lý tốt công tác an toàn, trật tự giao thông trên địa bàn.

"Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trên tuyến. Mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông cho người dân" - đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải nói.