Thời sự

Một con đường có đến 4 dự án làm ảnh hưởng đến người dân ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng rà soát loạt công trình trên đường Nguyễn Phước Lan sau phản ánh nhà dân bị rung lắc.

Ngày 23-12, UBND phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng rung lắc nhà cửa xảy ra trong thời gian gần đây, nghi do hoạt động thi công các công trình xây dựng quy mô lớn tại tuyến đường Nguyễn Phước Lan, khu vực gần cầu Hòa Xuân.

Một con đường có đến 4 dự án làm ảnh hưởng đến người dân ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

UBND phường Hòa Xuân chỉ đạo rà soát loạt công trình xây dựng trên đường Nguyễn Phước Lan

Trước đó, người dân sinh sống tại đường Cồn Dầu 23 phản ánh từ khi dự án xây dựng 4 tòa nhà gần cầu Hòa Xuân triển khai thi công, tình trạng rung lắc diễn ra thường xuyên, nhất là vào chiều tối và ban đêm. Người dân cho biết vào thời điểm tối, rung lắc cảm nhận rõ tại tầng 3, nhiều vật dụng trong nhà rung theo.

"Đáng chú ý, ngày 10-12, hoạt động khoan, đục diễn ra liên tục từ 18 giờ đến 19 giờ; một số ngày khác việc thi công kéo dài từ đêm đến rạng sáng, khiến người dân lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở, tài sản và sinh hoạt hằng ngày" - người dân phản ánh.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Hòa Xuân đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường kiểm tra, xử lý. Qua theo dõi và tổng hợp phản ánh của người dân (trong đó có phản ánh qua Tổng đài 1022 TP Đà Nẵng), cơ quan chức năng xác định có 4 công trình xây dựng quy mô cấp II đang thi công tại tuyến đường Nguyễn Phước Lan, phát sinh các vấn đề về tiếng ồn, rung lắc và tổ chức thi công ngoài giờ hành chính.

Cụ thể, 4 công trình gồm: 1 công trình tại nút giao Nguyễn Phước Lan - Nguyễn Văn Thông - Nguyễn Mậu Tài; 1 công trình tại nút giao Nguyễn Phước Lan - Giáng Hương 2 - Ngô Huy Diễn; và 2 công trình tại khu vực Nguyễn Phước Lan - đường 29 Tháng 3.

Trong quá trình thi công, các công trình này bị phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt trong giai đoạn khoan cọc nhồi; phát sinh rung chấn có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình nhà ở liền kề; đồng thời có tình trạng thi công ngoài khung giờ quy định, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân.

UBND phường Hòa Xuân nhận định, việc thi công các công trình quy mô lớn, sử dụng máy móc gây tiếng ồn và rung chấn nếu không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ tác động đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các công trình lân cận, đồng thời có thể phát sinh khiếu nại kéo dài.

Để kịp thời chấn chỉnh, UBND phường dự kiến thành lập Tổ công tác kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quá trình thi công 4 công trình tại đường Nguyễn Phước Lan, tập trung vào hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng; thời gian tổ chức thi công; các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung chấn, bảo vệ môi trường; cũng như công tác bảo đảm an toàn cho nhà ở và khu dân cư lân cận.

Bên cạnh đó, UBND phường Hòa Xuân yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc; đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục nếu việc thi công gây ảnh hưởng, hư hỏng đến công trình liền kề và tài sản của người dân.

Tin liên quan

Xe tải trọng lớn giành đường giữa trung tâm Đà Nẵng: Lực lượng chức năng vào cuộc

Xe tải trọng lớn giành đường giữa trung tâm Đà Nẵng: Lực lượng chức năng vào cuộc

(NLĐO) – Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã xử lý phương tiện vi phạm, đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu tài xế cố tình tái phạm.

Đà Nẵng định giá khu đất hơn 20 năm trước, từng liên quan sai phạm đất công

(NLĐO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng thuê tư vấn xác định giá đất 158 Nguyễn Chí Thanh, thửa đất từng bị Kiểm toán Nhà nước kết luận có sai phạm

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội mở rộng áp dụng

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nhiều cơ chế, chính sách đột phá từ Đà Nẵng đã được Quốc hội mở rộng áp dụng trên cả nước.

