Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu người dân tháo dỡ, di dời toàn bộ vật cản nhằm đảm bảo trật tự đô thị và nếp sống văn minh.



Theo Sở Xây dựng, công tác dọn dẹp vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt trong các khu dân cư, vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Tình trạng đặt chậu cây, biển hiệu, thùng xốp, bàn ghế đá… trên vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị.

Nhiều đoạn vỉa hè đường Phạm Như Xương, phường Hoà Khánh vẫn còn lộn xộn, ảnh chụp chiều 6-4

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã yêu cầu người dân chấp hành triệt để việc tháo dỡ, di dời các vật cản, không để bất kỳ vật dụng nào trong phạm vi chỉ giới đỏ, kể cả sát tường nhà, tường rào hay cổng ngõ.

Đồng thời, chính quyền địa phương cần xây dựng phương án tổ chức thu dọn đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ người đi bộ.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chức năng theo quy định.

Hiện TP Đà Nẵng đang triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, cấm kinh doanh lấn chiếm. Theo kế hoạch, thành phố cấm đặt biển hiệu, quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè; xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; tổ chức sử dụng vỉa hè theo bề rộng, đảm bảo lối đi thông thoáng.

Lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn: tuyên truyền đến hết 31-3. Từ đầu tháng 4, các lực lượng bắt đầu kiểm tra, xử lý vi phạm và sau đó là tiếp tục duy trì trật tự.