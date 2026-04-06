Thời sự

Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu dọn dẹp triệt để vật cản trên vỉa hè

B.Vân

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu phường, xã khẩn trương dọn dẹp, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu người dân tháo dỡ, di dời toàn bộ vật cản nhằm đảm bảo trật tự đô thị và nếp sống văn minh.

Theo Sở Xây dựng, công tác dọn dẹp vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt trong các khu dân cư, vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Tình trạng đặt chậu cây, biển hiệu, thùng xốp, bàn ghế đá… trên vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị.

Đà Nẵng yêu cầu dọn dẹp vỉa hè , đảm bảo trật tự đô thị 2026 - Ảnh 1.

Nhiều đoạn vỉa hè đường Phạm Như Xương, phường Hoà Khánh vẫn còn lộn xộn, ảnh chụp chiều 6-4

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã yêu cầu người dân chấp hành triệt để việc tháo dỡ, di dời các vật cản, không để bất kỳ vật dụng nào trong phạm vi chỉ giới đỏ, kể cả sát tường nhà, tường rào hay cổng ngõ.

Đồng thời, chính quyền địa phương cần xây dựng phương án tổ chức thu dọn đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ người đi bộ.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chức năng theo quy định.

Hiện TP Đà Nẵng đang triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, cấm kinh doanh lấn chiếm. Theo kế hoạch, thành phố cấm đặt biển hiệu, quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè; xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; tổ chức sử dụng vỉa hè theo bề rộng, đảm bảo lối đi thông thoáng. 

Lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn: tuyên truyền đến hết 31-3. Từ đầu tháng 4, các lực lượng bắt đầu kiểm tra, xử lý vi phạm và sau đó là tiếp tục duy trì trật tự. 

Tin liên quan

Xe tải và xe con tông nhau ở Đà Nẵng, 1 phụ nữ tử vong

Xe tải và xe con tông nhau ở Đà Nẵng, 1 phụ nữ tử vong

(NLĐO) – Vụ tai nạn giao thông giữa xe con và xe tải tại TP Đà Nẵng khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương.

Loạt dự án tiền tỉ "đắp chiếu" ở Đà Nẵng: Xã gặp khó

(NLĐO) – Hàng loạt dự án với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng tại xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) đang rơi vào tình trạng dang dở, chậm tiến độ.

Kho hàng ở Đà Nẵng cháy dữ dội, nhiều tiếng nổ lớn

(NLĐO) – Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại một kho hàng ở Đà Nẵng, kèm nhiều tiếng nổ lớn, thiêu rụi tài sản và lan sang khu vực lân cận.

