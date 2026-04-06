Xe tải và xe con tông nhau ở Đà Nẵng, 1 phụ nữ tử vong

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-4, trên tuyến đường ĐT611 đoạn qua thôn Phước Thành (xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, xe tải mang BKS 92C-136.88 do ông Nguyễn Văn T. (SN 1974, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xảy ra va chạm với xe con mang BKS 43A-875.19 do anh Trần Văn T. (SN 1994, trú xã Quế Sơn) điều khiển, chở trên xe 3 người khác.

Vụ va chạm khiến người ngồi trên xe con là bà M.T.T.H bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn nhưng đã tử vong sau đó.

Ba người khác bị thương, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. Phần đầu 2 xe bị hư hỏng nặng.