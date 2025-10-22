Tối 22-10, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng - xác nhận thông tin lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể bà Phạm Thị Xuân (SN 1980; trú xã Xuân Phú).

Sau nhiều nỗ lực, đến chiều 22-10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bà Xuân

Trước đó, trưa 21-10, trong lúc đi chăn bò, bà Xuân bị đuối nước tại khu vực đập tràn sông Ly Ly, xã Xuân Phú.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng xã Xuân Phú phối hợp với lực lượng công an, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) và người dân địa phương khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm trong bán kính khoảng 1 km từ vị trí đập tràn.

Dù việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, nước sông dâng cao và địa hình phức tạp, nhưng các lực lượng chức năng đã nỗ lực. Đến chiều tối 22-10, họ đã tìm được thi thể nạn nhân cách khu vực đập tràn sông Ly Ly không xa.

Thi thể bà Xuân đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.