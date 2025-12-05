HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng triển khai "chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng triển khai “chiến dịch Quang Trung” khôi phục 413 ngôi nhà hư hỏng nặng tại các vùng sạt lở sau mưa bão.

Ngày 5-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai "chiến dịch Quang Trung", tập trung khôi phục nhà ở cho người dân tại các khu vực bị sạt lở sau thiên tai.

Theo báo cáo, toàn thành phố có 413 căn nhà thiệt hại nặng thuộc diện hỗ trợ, gồm 121 nhà sập hoàn toàn, 116 nhà hư hỏng trên 70% và 176 nhà hư hỏng từ 50–70%. Các xã miền núi cho biết nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ dựng lại nhà cửa, song việc vận chuyển vật liệu gặp khó do nhiều tuyến đường vẫn bị chia cắt, một số hộ dân bị cuốn trôi nền đất, không còn vị trí xây dựng lại.

Các địa phương kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế sắp xếp dân cư, đầu tư kè chống sạt lở và nghiên cứu khu tái định cư mới để người dân ổn định lâu dài.

Đà Nẵng triển khai chiến dịch Quang Trung khôi phục nhà cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn yêu cầu việc sửa chữa, xây dựng lại nhà phải bảo đảm an toàn, bền vững, tránh tình trạng công trình xuống cấp chỉ sau vài năm. Với những nơi chưa thể triển khai ngay, chính quyền phải bố trí phương án tạm trú cho người dân.

Ông giao các sở, ngành hướng dẫn kỹ thuật, thủ tục xây dựng cho cấp xã; cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ việc khảo sát, lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp. Về vật liệu, thành phố thống nhất tận dụng cát, sỏi tại chỗ, tương tự mô hình đang áp dụng tại sáu trường nội trú liên cấp mới khởi công.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu địa phương làm việc sát dân, phát huy vai trò chủ động của người dân trong quá trình dựng lại nhà cửa, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn hỗ trợ để tránh sai mục đích.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cho biết thành phố đã giao kế hoạch chi tiết đến từng xã, từng hộ dân; lực lượng công an, quân đội sẵn sàng hỗ trợ nhân lực và phương tiện. Mục tiêu là hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng trước 31-12; các nhà sập hoàn toàn phải xây dựng xong trước 31-1-2026.

Về lâu dài, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở, lập danh sách hộ dân và bố trí vị trí tái định cư mới, bảo đảm ổn định và bền vững.

Đà Nẵng triển khai chiến dịch Quang Trung khôi phục nhà cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 2.

Vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn khiến 1 người chết, 2 người mất tích. Ảnh: UBND xã Hùng Sơn

Nhắc đến nguyên nhân sạt lở, ông Hưng cho biết mưa lớn kéo dài là yếu tố chính, bên cạnh tập quán trồng keo khiến đất dễ trượt và hệ thống đường phục vụ khai thác keo chia cắt sườn núi.

Địa chất vùng đồi núi cũng tiềm ẩn rủi ro khi nhiều khu vực là đất cát pha đá, độ kết dính thấp, dễ sạt khi thấm nước. Ông dẫn chứng vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn khiến 3 người tử vong dù khu vực là rừng tự nhiên, không có tác động khai thác.

"Nhìn địa chất sau sạt lở mới thấy nền đất rất yếu, độ nhũn cao. Thành phố sẽ có giải pháp căn cơ cho vấn đề này" - ông nói, đồng thời khẳng định việc sắp xếp dân cư, bố trí tái định cư ở miền núi là nhiệm vụ rất khó nhưng lãnh đạo TP quyết tâm thực hiện bằng được.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ diễn ra trên địa bàn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 1.300 tỉ đồng. Trong đó có 78 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 540 nhà hư hỏng.

sạt lở Đà Nẵng chiến dịch Quang Trung
