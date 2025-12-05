Một ngày phát hiện 2 thi thể ở Đà Nẵng

Chiều 5-12, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể của ông Trần Đình Lân (SN 1976; trú thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân).

Clip: Lực lượng chức năng khiêng thi thể ông Lân về nhà để lo hậu sự

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Lân rời nhà đi. Sáng nay, người nhà tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo cho UBND xã. Trong sáng 5-12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân phối hợp với Công an xã và các lực lượng của thôn cùng người dân tổ chức tìm kiếm, phát hiện nạn nhân tử vong tại con sông trên địa bàn xã. Được biết, ông Lân có bệnh trong người và từng có tiền lệ bỏ nhà đi.

Thi thể ông Trần Đình Lân được tìm thấy trên sông

Cũng trong chiều 5-12, ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang (TP Đà Nẵng), cho biết trưa cùng ngày, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin một người dân ở thôn Z'Rượt (xã Tây Giang) tử vong tại địa phận xã Hùng Sơn. Hiện Công an xã đang xác minh nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, người dân này tử vong trong lúc đi soi cá, ếch nhái ban đêm. Hiện lực lượng Dân quân của xã Tây Giang và các lực lượng chức năng đang khiêng nạn nhân về nhà để lo hậu sự.