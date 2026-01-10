HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lập 7 đoàn truy quét hàng giả, "thổi giá" dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thùy Linh

(NLĐO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Quyết định, thời gian triển khai hoạt động của các đoàn công tác kéo dài từ ngày 9-1 đến ngày 15-3-2026, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1-2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn kiểm tra hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương lập 7 đoàn kiểm tra, kiểm soát hàng Tết Bính Ngọ 2026

Quyết định nêu rõ việc thành lập 7 đoàn công tác do Cục trưởng và các Phó Cục trưởng trực tiếp chủ trì, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm, trong đó Cục trưởng Trần Hữu Linh chủ trì đoàn công tác tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Các đoàn còn lại do các Phó Cục trưởng trực tiếp chủ trì, phụ trách các tỉnh, TP gồm Bắc Ninh, Lâm Đồng; Thanh Hóa, Ninh Bình; TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị; Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lạng Sơn, Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong chương trình làm việc, các đoàn công tác sẽ khảo sát thực tế tại một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

Cùng với đó, các đoàn tiến hành khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới nhằm đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.

Bên cạnh hoạt động khảo sát thực tế, các đoàn công tác sẽ làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tại địa phương để đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị, công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Nội dung làm việc tập trung vào việc triển khai Kết luận số 207 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 397 của Chính phủ, Chỉ thị số 18 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch cao điểm của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…

Một nội dung quan trọng khác là việc đánh giá, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc đóng cửa, tạm đóng cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu không rõ lý do, chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương.

Thông qua các buổi làm việc, các đoàn công tác sẽ trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương, đồng thời hướng dẫn, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và thời gian tiếp theo.

