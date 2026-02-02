Đã rõ thủ phạm cắt trộm hàng trăm mét dây cáp điện ngầm

Ngày 2-2, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện ngầm.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận tin báo về tội phạm của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) phản ánh tình trạng mất trộm tài sản trong quá trình thi công.

Ba đối tượng trộm cắp dây cáp điện ngầm. Ảnh: Công an Nam Đông Hà

Theo nội dung tin báo, từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, tại các khu vực: cầu Thạch Hãn (khu phố Lập Thạch), đường Thuận Châu (khu phố Vĩnh Phước) và cầu Bạch Đằng (khu phố 5; phường Nam Đông Hà) đã xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm với tổng chiều dài hơn 218m, tương đương giá trị tài sản hơn 230 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Nam Đông Hà đã trực tiếp chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát địa bàn, đối tượng, tập trung làm rõ vụ việc.

Công an phường Nam Đông Hà sau đó đã xác minh, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm gồm: Hoàng K.G (SN 2008), Hoàng K.S (SN 2011, cùng ngụ khu phố 5, phường Nam Đông Hà) và Đinh V.K (SN 2011, ngụ thôn An Trung Đồng, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị).

Công an phường Nam Đông Hà đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.