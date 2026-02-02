HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đã rõ thủ phạm cắt trộm hàng trăm mét dây cáp điện ngầm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Hơn 210m dây cáp điện ngầm tại công trình đang thi công bị cắt trộm, công an đã vào cuộc, làm rõ các đối tượng trộm cắp

Ngày 2-2, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện ngầm.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận tin báo về tội phạm của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) phản ánh tình trạng mất trộm tài sản trong quá trình thi công.

- Ảnh 1.

Ba đối tượng trộm cắp dây cáp điện ngầm. Ảnh: Công an Nam Đông Hà

Theo nội dung tin báo, từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, tại các khu vực: cầu Thạch Hãn (khu phố Lập Thạch), đường Thuận Châu (khu phố Vĩnh Phước) và cầu Bạch Đằng (khu phố 5; phường Nam Đông Hà) đã xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm với tổng chiều dài hơn 218m, tương đương giá trị tài sản hơn 230 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Nam Đông Hà đã trực tiếp chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát địa bàn, đối tượng, tập trung làm rõ vụ việc.

Công an phường Nam Đông Hà sau đó đã xác minh, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm gồm: Hoàng K.G (SN 2008), Hoàng K.S (SN 2011, cùng ngụ khu phố 5, phường Nam Đông Hà) và Đinh V.K (SN 2011, ngụ thôn An Trung Đồng, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị).

Công an phường Nam Đông Hà đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

(NLĐO)- Vừa ra tù 2 tháng, Trịnh Bá Thảo ở Thanh Hóa không chịu tu chí làm ăn, lại "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân

Công an TPHCM bắt giữ nhóm người lẻn vào chùa trộm cắp

(NLĐO) - 3 nam và 1 nữ đã lẻn vào chùa Triêm Phước, phường An Hội Đông trộm 9 con rùa.

Sốc với quy mô đường dây trộm cắp, giết mổ chó ở Tây Ninh

(NLĐO) – Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, giết mổ chó theo quy định

công an trộm cắp tỉnh Quảng trị điện lực thi công công trình dây cáp điện ngầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo