Đã xử phạt tài xế xe buýt thực hiện hành vi gây bức xúc ở trung tâm TP HCM

Ngày 2-10, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT, Công an TP HCM) đã xử lý tài xế xe buýt dừng đè vạch mắt võng ở trung tâm TP HCM.

Xe buýt số 30 dừng đè vạch mắc võng.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cho thấy một xe buýt tuyến 30 (Cư xá Nhiêu Lộc - Bến xe buýt Văn Thánh) chạy lấn làn, dừng đè lên vạch mắt võng, cản đường các xe rẽ phải liên tục. Việc này đã gây ùn ứ giao thông, khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra tối 26-9 tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Đội CSGT Bến Thành xác minh và mời tài xế N.V.T (38 tuổi, ngụ TP HCM) đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận đã dừng xe buýt đè vạch mắc võng như mạng xã hội đã phản ánh.

CSGT sau đó lập biên bản ông T. lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường theo điểm Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi này, ông T. sẽ bị phạt 400.000 đến 600.000 đồng.