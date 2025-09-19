Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B

Từ sáng 19-9, tuyến xe buýt 60-5 chính thức hoạt động theo lộ trình mới, kết nối từ ký túc xá khu B (ĐHQG TP HCM) đến Bến xe Biên Hòa. Đây được xem là giải pháp kịp thời sau khi tuyến xe buýt số 33 bị cắt ngắn, không còn đi vào khu vực KTX khu B – nơi tập trung hàng chục ngàn sinh viên.

Xe buýt 60-5 sẽ được tăng cường, hoạt động theo lộ trình mới từ ký túc xá khu B đến Bến xe Biên Hòa

Việc điều chỉnh tuyến 33 trước đó từng gây nhiều trở ngại cho sinh viên: phương tiện chật kín, trễ giờ học, thậm chí buộc phải chọn giải pháp đi lại tạm bợ, thiếu ổn định. Để tháo gỡ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã phối hợp với ĐHQG TP HCM và các đơn vị liên quan đưa tuyến 60-5 vào vận hành.

Hiện tuyến xe được bố trí 3 phương tiện chạy liên tục trong 3 khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Mỗi chuyến giãn cách 18 phút vào giờ cao điểm và 25 phút vào giờ thấp điểm, tổng cộng 76 chuyến mỗi ngày, từ 5 giờ đến 19 giờ. Tài xế cho biết các xe quay vòng liên tục giữa hai đầu bến để đáp ứng lượng hành khách lớn tại trạm KTX khu B.

Lộ trình tuyến xe buýt số 60-5

Trước khi triển khai, phía TP HCM đã làm việc với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai để điều chỉnh tuyến liên tỉnh không trợ giá 60-5 (trước đây chạy An Sương – Biên Hòa) đi qua bến xe buýt khu A và KTX khu B. Sự thay đổi này tạo mạng lưới kết nối giữa các trường đại học, khu chức năng của ĐHQG TP HCM và Bến xe Biên Hòa.

Song song với việc đưa 60-5 vào vận hành, các tuyến xe buýt số 53 (Lê Hồng Phong – ĐHQG), số 99 (Thạnh Mỹ Lợi – ĐHQG) cũng được tăng cường dừng đón sinh viên tại KTX khu B trong giờ cao điểm. Tuyến số 8 nội khu (bến xe buýt khu A – khu B) cũng được bổ sung phương tiện để giảm tải.

Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi nhu cầu đi lại thực tế của sinh viên, hoàn thiện phương án tổ chức xe buýt nội bộ trong khu đô thị ĐHQG TP HCM, đồng thời tăng cường kết nối đến ga metro ĐHQG trong tương lai.



Trước đó, ngày 11-9, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã bổ sung thêm xe buýt tuyến số 8 (bến xe buýt khu A – khu B) để giải tỏa áp lực đi lại cho sinh viên ký túc xá khu B. Các xe được tăng cường trong khung giờ cao điểm sáng và chiều, quay đầu liên tục nhằm giảm tình trạng quá tải sau khi tuyến số 33 bị cắt ngắn lộ trình, không còn đi qua khu vực này.