Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tuyến xe buýt 60-5 kết nối KTX khu B- Biên Hòa chính thức hoạt động, kịp thời giải tỏa áp lực đi lại sau khi tuyến 33 bị cắt ngắn lộ trình.

Từ sáng 19-9, tuyến xe buýt 60-5 chính thức hoạt động theo lộ trình mới, kết nối từ ký túc xá khu B (ĐHQG TP HCM) đến Bến xe Biên Hòa. Đây được xem là giải pháp kịp thời sau khi tuyến xe buýt số 33 bị cắt ngắn, không còn đi vào khu vực KTX khu B – nơi tập trung hàng chục ngàn sinh viên.

Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B - Ảnh 1.

Xe buýt 60-5 sẽ được tăng cường, hoạt động theo lộ trình mới từ ký túc xá khu B đến Bến xe Biên Hòa

Việc điều chỉnh tuyến 33 trước đó từng gây nhiều trở ngại cho sinh viên: phương tiện chật kín, trễ giờ học, thậm chí buộc phải chọn giải pháp đi lại tạm bợ, thiếu ổn định. Để tháo gỡ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã phối hợp với ĐHQG TP HCM và các đơn vị liên quan đưa tuyến 60-5 vào vận hành.

Hiện tuyến xe được bố trí 3 phương tiện chạy liên tục trong 3 khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Mỗi chuyến giãn cách 18 phút vào giờ cao điểm và 25 phút vào giờ thấp điểm, tổng cộng 76 chuyến mỗi ngày, từ 5 giờ đến 19 giờ. Tài xế cho biết các xe quay vòng liên tục giữa hai đầu bến để đáp ứng lượng hành khách lớn tại trạm KTX khu B.

Xe buýt 60-5 “cứu nguy” sinh viên KTX khu B - Ảnh 2.

Lộ trình tuyến xe buýt số 60-5

Trước khi triển khai, phía TP HCM đã làm việc với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai để điều chỉnh tuyến liên tỉnh không trợ giá 60-5 (trước đây chạy An Sương – Biên Hòa) đi qua bến xe buýt khu A và KTX khu B. Sự thay đổi này tạo mạng lưới kết nối giữa các trường đại học, khu chức năng của ĐHQG TP HCM và Bến xe Biên Hòa.

Song song với việc đưa 60-5 vào vận hành, các tuyến xe buýt số 53 (Lê Hồng Phong – ĐHQG), số 99 (Thạnh Mỹ Lợi – ĐHQG) cũng được tăng cường dừng đón sinh viên tại KTX khu B trong giờ cao điểm. Tuyến số 8 nội khu (bến xe buýt khu A – khu B) cũng được bổ sung phương tiện để giảm tải.

Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi nhu cầu đi lại thực tế của sinh viên, hoàn thiện phương án tổ chức xe buýt nội bộ trong khu đô thị ĐHQG TP HCM, đồng thời tăng cường kết nối đến ga metro ĐHQG trong tương lai.

Trước đó, ngày 11-9, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã bổ sung thêm xe buýt tuyến số 8 (bến xe buýt khu A – khu B) để giải tỏa áp lực đi lại cho sinh viên ký túc xá khu B. Các xe được tăng cường trong khung giờ cao điểm sáng và chiều, quay đầu liên tục nhằm giảm tình trạng quá tải sau khi tuyến số 33 bị cắt ngắn lộ trình, không còn đi qua khu vực này.

Tin liên quan

Ám ảnh với video xe buýt chạy "ẩu" suýt gây tai nạn ở TP HCM

Ám ảnh với video xe buýt chạy "ẩu" suýt gây tai nạn ở TP HCM

(NLĐO) - Dù không được chạy đè lên vạch liền màu trắng song xe buýt số 56 vẫn bất chấp, suýt gây tai nạn.

Từ tin báo của người dân, tài xế lái xe buýt vượt ẩu ở Đồng Nai bị xử lý

(NLĐO) - Lái xe buýt “vượt ẩu” trên Quốc lộ 20 đã bị lập biên bản xử phạt với lỗi “đi không đúng làn đường quy định”.

Nhiều tuyến xe buýt ở TP HCM miễn 100% vé dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Trong ngày 2-9, người dân đi metro số 1 cũng được miễn 100% vé khi mang theo căn cước công dân.

TP HCM xe buýt giao thông công cộng KTX khu B Đại học Quốc gia TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo