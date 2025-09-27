Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TP HCM đang xác minh clip trên mạng xã hội về một chiếc xe buýt dừng đè vạch mắt võng.

Xe buýt dừng đè lên vạch mắt võng.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cho thấy một xe buýt tuyến 30 (Cư xá Nhiêu Lộc - Bến xe buýt Văn Thánh) chạy lấn làn, dừng đè lên vạch mắt võng, cản đường các xe rẽ phải liên tục. Việc này đã gây ùn ứ giao thông, khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra tối 26-9 tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Đội CSGT Bến Thành đang mời tài xế xe buýt nêu trên đến làm việc để xử lý theo quy định.

TP HCM hiện có hơn 40 giao lộ được kẻ vạch mắt võng - cho phép xe rẽ phải liên tục. Đây là giải pháp nhằm hạn chế số lượng xe dừng chờ đèn đỏ, giảm ùn tắc.