Chiều 10-3, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Hải Phòng, chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người, địa phương giới thiệu 24 người; có 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và có 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thành phố có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 19 đại biểu; có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, tổng số đại biểu được bầu là 85 đại biểu và có 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 2.375 đại biểu. Toàn thành phố có 2.577 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Số cử tri thống kê, niêm yết là trên 3,18 triệu người.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với UBND cấp xã đã lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm.

Ngay từ đầu tháng 2, 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và 2.577 khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi về danh sách cử tri để người dân kiểm tra.

Cũng trong những ngày đầu tháng 2, các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2.577 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, qua thống kê, toàn thành phố có hơn 5.000 cử tri là người yếu thế, gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh.

Các địa điểm bỏ phiếu đều được lựa chọn đảm bảo thuận lợi cho cử tri, không có khu vực bỏ phiếu riêng tại doanh nghiệp. Ủy ban bầu cử thành phố đã yêu cầu các phường tiến hành khảo sát, báo cáo số liệu cử tri điều trị tại bệnh viện, báo cáo về ủy ban bầu cử 24 tiếng trước ngày bầu cử để có phương án sử dụng hòm phiếu phụ theo quy định

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là người yếu thế, Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng đã chỉ đạo các xã, phường, đặc khu xây dựng phương án hỗ trợ.

Khu vực bỏ phiếu tại đặc khu Bạch Long Vĩ được bố trí khang trang, niêm yết đầy đủ thông tin ứng cử viên

Theo đó, các tổ chức đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố thường xuyên đến tận nhà người yếu thế để tuyên truyền, thông báo cho cử tri về quyền bầu cử, thông tin bầu cử, các ứng cử viên.

Các tình nguyện viên do Thành Đoàn chủ trì, sẽ bố trí lực lượng túc trực trong ngày bầu cử để hướng dẫn, hỗ trợ người yếu thế có thể đến được khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã huy động các đội xe chở cử tri yếu thế miễn phí.

Đối với cử tri là người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật không thể đến được khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ, mang phiếu bầu đến tận nhà để cử tri được thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Phòng cũng cho biết thêm đối với cử tri tại Đặc khu Bạch Long Vĩ và Đặc khu Cát Hải, thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị, hỗ trợ người dân trên đảo.

Thành phố đã xin ý kiến và Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm hơn các đơn vị khác, vào ngày 14-3.

Cả hai đặc khu này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng nắm tình hình người dân, cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị của 2 địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho các ngư dân, cử tri trên đảo được bầu cử đúng ngày, đầy đủ.