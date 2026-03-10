HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đặc khu Bạch Long Vĩ là nơi cử tri đi bỏ phiếu sớm nhất của TP Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ sẽ là nơi cử tri đi bỏ phiếu sớm nhất của TP Hải Phòng vào ngày 14-3.

Chiều 10-3, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Hải Phòng, chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bạch Long Vĩ: Nơi cử tri TP Hải Phòng bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 14 - 3 - Ảnh 1.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Hải Phòng, phát biểu

Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người, địa phương giới thiệu 24 người; có 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và có 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Thành phố có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 19 đại biểu; có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, tổng số đại biểu được bầu là 85 đại biểu và có 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 2.375 đại biểu. Toàn thành phố có 2.577 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Số cử tri thống kê, niêm yết là trên 3,18 triệu người.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với UBND cấp xã đã lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm.

Ngay từ đầu tháng 2, 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và 2.577 khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi về danh sách cử tri để người dân kiểm tra.

Cũng trong những ngày đầu tháng 2, các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2.577 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, qua thống kê, toàn thành phố có hơn 5.000 cử tri là người yếu thế, gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh.

Các địa điểm bỏ phiếu đều được lựa chọn đảm bảo thuận lợi cho cử tri, không có khu vực bỏ phiếu riêng tại doanh nghiệp. Ủy ban bầu cử thành phố đã yêu cầu các phường tiến hành khảo sát, báo cáo số liệu cử tri điều trị tại bệnh viện, báo cáo về ủy ban bầu cử 24 tiếng trước ngày bầu cử để có phương án sử dụng hòm phiếu phụ theo quy định

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là người yếu thế, Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng đã chỉ đạo các xã, phường, đặc khu xây dựng phương án hỗ trợ.

Bạch Long Vĩ: Nơi cử tri TP Hải Phòng bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 14 - 3 - Ảnh 2.

Bạch Long Vĩ: Nơi cử tri TP Hải Phòng bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 14 - 3 - Ảnh 3.

Khu vực bỏ phiếu tại đặc khu Bạch Long Vĩ được bố trí khang trang, niêm yết đầy đủ thông tin ứng cử viên

Theo đó, các tổ chức đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố thường xuyên đến tận nhà người yếu thế để tuyên truyền, thông báo cho cử tri về quyền bầu cử, thông tin bầu cử, các ứng cử viên.

Các tình nguyện viên do Thành Đoàn chủ trì, sẽ bố trí lực lượng túc trực trong ngày bầu cử để hướng dẫn, hỗ trợ người yếu thế có thể đến được khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã huy động các đội xe chở cử tri yếu thế miễn phí.

Đối với cử tri là người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật không thể đến được khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ, mang phiếu bầu đến tận nhà để cử tri được thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Phòng cũng cho biết thêm đối với cử tri tại Đặc khu Bạch Long Vĩ và Đặc khu Cát Hải, thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị, hỗ trợ người dân trên đảo.

Thành phố đã xin ý kiến và Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm hơn các đơn vị khác, vào ngày 14-3.

Cả hai đặc khu này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng nắm tình hình người dân, cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị của 2 địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho các ngư dân, cử tri trên đảo được bầu cử đúng ngày, đầy đủ.

Tin liên quan

Đồng Nai yêu cầu bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động tham gia bầu cử

Đồng Nai yêu cầu bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động tham gia bầu cử

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt

Cử tri có được nhờ người khác viết và bỏ hộ phiếu bầu cử?

(NLĐO) - Theo quy định, cử tri không thể tự viết phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu

Học sinh đồng bào Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử

(NLĐO) - Học sinh đồng bào Xơ Đăng đã cùng nhau vẽ tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

cử tri đại biểu quốc hội Bạch Long Vĩ bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo