Đồng Nai yêu cầu bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động tham gia bầu cử

Đây là công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 9-3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện nghiêm những nội dung trên; phối hợp với UBND các xã, phường nơi có khu công nghiệp trong việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri là công nhân, người lao động tạm trú; tăng cường tuyên truyền, vận động để bảo đảm cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Đối với UBND các xã, phường được giao chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri là người lao động theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận thông tin cư trú phục vụ công tác lập danh sách cử tri.

Đồng thời, chủ động trao đổi với doanh nghiệp về phương án tổ chức bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi, an toàn và đúng quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quyền bầu cử của công dân.

Theo thống kê, tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 700.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, 42% trong số đó là lao động nhập cư. Quy mô dân số toàn tỉnh gần 4,5 triệu người với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4%; số người có tôn giáo khoảng hơn 2,5 triệu người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 1,4 triệu người. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 651 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường. Qua hội nghị hiệp thương lần 3, tại Đồng Nai có 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 3.724 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.



