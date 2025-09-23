HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đặc khu Phú Quý: Cụ ông 78 tuổi lặn bắt ốc rồi tử vong trên biển

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngư dân Phú Quý đã phát hiện thi thể một cụ ông trôi dạt trên biển, cách bờ 150 m và xác định nạn nhân là cụ ông 78 tuổi lặn bắt ốc rồi gặp nạn

Tối 23-9, Công an Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cùng các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý, làm rõ nguyên nhân thi thể ngư dân trôi dạt trên biển.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, ngư dân địa phương ra thăm tàu cá đang neo đậu tại khu vực bãi biển thuộc thôn Đông Hải (Đặc khu Phú Quý) thì phát hiện một thi thể nam giới đang ttrôi dạt trên biển, cách bờ khoảng 150 m.

Đặc khu Phú Quý: Cụ ông 78 tuổi lặn bắt ốc rồi tử vong trên biển- Ảnh 1.

Thi thể cụ ông được ngư dân địa phương đưa vào bờ. Ảnh do người dân cung cấp

Ngư dân đã đưa thi thể vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ. (SN 1947), là người dân địa phương.

Theo người thân, trưa cùng ngày, ông Đ. đi lặn để bắt ốc tại khu vực biển thôn Đông Hải, đến chiều thì phát hiện thi thể.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự

Tin liên quan

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

(NLĐO) - Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. tử vong

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe không nhường đường, test nhanh sau tai nạn người này vi phạm nồng độ cồn

Hai người tử vong tại nhà nghỉ ở Ninh Hòa

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận được thông tin 2 người tử vong tại một nhà nghỉ

tử vong thi thể lặn biển Phú Quý Lâm Đồng
