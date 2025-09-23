Tối 23-9, Công an Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cùng các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý, làm rõ nguyên nhân thi thể ngư dân trôi dạt trên biển.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, ngư dân địa phương ra thăm tàu cá đang neo đậu tại khu vực bãi biển thuộc thôn Đông Hải (Đặc khu Phú Quý) thì phát hiện một thi thể nam giới đang ttrôi dạt trên biển, cách bờ khoảng 150 m.

Thi thể cụ ông được ngư dân địa phương đưa vào bờ. Ảnh do người dân cung cấp

Ngư dân đã đưa thi thể vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ. (SN 1947), là người dân địa phương.

Theo người thân, trưa cùng ngày, ông Đ. đi lặn để bắt ốc tại khu vực biển thôn Đông Hải, đến chiều thì phát hiện thi thể.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự